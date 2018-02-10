Melek Yatırımcılık İçin Verilen Lisans Sayısı 445'e Yükseldi

Ülke genelinde BKS olarak nitelendirilen "melek yatırımcılık" adına sağlanan lisans sayısının 454 seviyesine yükseldiği belirtilirken, lisans alanlarını çoğunlukla servet sahibi ve yüksek geliri bulunan yatırımcıların oluşturduğu belirtildi.

Hazine Müsteşarlığı'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, henüz başlangıç aşamasında bulunan bir iş fırsatına yatırım gerçekleştirerek, bahsi geçen girişimin büyütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık adına verilmiş olan lisansların 2013 senesinde 155 seviyesinde olduğu, 2014 senesinde 120 seviyesinde olduğu, 2015 senesinde 69 seviyesinde olduğu, 2016 senesinde 68 seviyesinde olduğu, geçtiğimiz sene içerisinde ise bu amaç doğrultusunda verilen toplam lisans sayısının 33 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Son 5 Yılda Verilen Toplam Lisans Sayısı 445

Bu kapsamda son 5 senelik zaman dilimi içerisinde verilmiş olan bireysel katılım sermayesi lisans sayısının toplam olarak 445'e çıktığı ifade edildi. Yine söz konusu dönem içerisinde lisans başvurusu yapanların yüzde 83'lük bölümünün Marmara Bölgesi'nde olduğu dile getirilirken, melek yatırımcılığa gelen taleplerde ilk sırayı ise İstanbul'un aldığı belirtildi.

İstanbul'da verilen lisansların 346 seviyesine ulaştığı bildirilirken, İstanbul'u ise Ankara'nın 38 lisans ile, İzmir'in 20 lisans ile, Bursa'nın 13 lisans ile, Kocaeli'nin ise 3 lisans ile takip ettiği ifade edildi.

Lisans Alımında Gelir Ve Tecrübe Dağılımı

Lisans alımı yapanların gelirlerinin ve tecrübelerinin dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 149 yatırımcının tecrübeli olduğu, 169 yatırımcının servet sahibi olduğu, 127 yatırımıncının ise yüksek gelirli olduğu dile getirilirken, bu yatırımcıların eğitim durumları göz önüne alındığında, yatırımcıların 385'inin lisans ve yüksek lisansının bulunduğu belirtilirken, ilköğretim mezunu olan iki kişinin bahsi geçen lisansı alması dikkat çekti.

Öte yandan melek yatırımcılarn ağırlıklı yaş ortalamasının ise 35 ila 50 aralığında bulunduğu bildirilirken, yatırım gerçekleştirilen şirketlerin yüzde 68'lik oranını mikro şirketlerin, yüzde 32'lik oranını ise küçük işletmelerin oluşturduğu kaydedildi.