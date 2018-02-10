YHT Faaliyete Alındığı Günden Bu Yana 37 Milyon Yolcu Taşıdı!

Yüksek Hızlı Tren hatlarının açılışının yapıldığı günden bu yana, Ankara-Eskişehir hattında 15.1 milyon, Ankara-İstanbul hattında 8.3 milyon, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 2.3 milyon yolcu taşınması yapıldığı bildirilirken, taşınan toplam yolcuların sayısının 37.4 milyon olduğu belirtildi.

Günlük bazda taşınan ortalama yolcu sayısının Ankara-Konya hattı için 5 bin 700 seviyesinde bulunduğu bildirilirken, Ankara-Eskişehir hattı için 4 bin 30 seviyesinde yer aldığı, Ankara-İstanbul hattı için 8 bin 930 olduğu, Konya-Eskişehir-İstanbul hattı için ise söz konusu sayının 3 bin 150 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Yolcuların Seyahat Amaçları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin senede iki defa gerçekleştirdiği anket doğrultusunda, ülke genelinde Yüksek Hızlı Tren'leri tercihinde kullanan yolcuların seyahat amaçları göz önüne alındığında, akraba ziyaretlerinin yüzde 25.6 seviyesiyle ilk sırada olduğu gözlemlenirken, yolcuların yüzde 25.5'lik bölümünün diğer amaçlarla, yüzde 14.6'lık bölümünün tatil ve turizm amacıyla, yüzde 11.9'luk bölümünün iş ziyareti amacıyla, yüzde 9.9'luk bölümünün okula ulaşım amacıyla, yüzde 8.5'lik bölümünün sağlık kurumuna ulaşım amacıyla ve yüzde 3.7'lik bölümünün ise işten eve-evden işe ulaşım amacıyla Yüksek Hızlı Tren'i kullandığı bildirildi.

Eğitimler baz alındığında YHT'yi kullanan yolcuların yüzde 34.1'lik bölümünün lisans mezunu olduğu, yüzde 28.8'lik bölümünün lise mezunu olduğu, yüzde 12.1'lik bölümünün ilk öğretim mezunu olduğu, yüzde 9.7'lik bölümünün ön lisans mezunu olduğu, yüzde 7.9'luk bölümünün yüksek lisans mezunu olduğu, yüzde 3.8'lik bölümünün okur yazar olduğu ve yüzde 3.9'luk bölümünün ise doktora mezunu olduğu ifade edildi.

Yolcular Hizmetten Memnun

Öte yandan TCDD Taşımacılık AŞ tarafından gerçekleştirilen anket kapsamında, Yüksek Hızlı Tren hizmetinden genel memnuniyetin yüzde 97.4 seviyesine ulaştığı aktarılırken, yolcuların YHT seyahatleri esnasında yiyecek ve içecek servislerinden faydalanma oranlarında gözlemlenen artışında dikkat çektiği belirtildi. Yiyecek içecek hizmetinden faydalanan yolcuların Yüksek Hızlı Tren'in ilk faaliyete geçtiği dönemlerde yüzde 55.9 olduğu dile getirilirken, söz konusu oranın yüzde 63.1 seviyesine yükseldiği bildirildi.