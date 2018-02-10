Olumsuz Hava Şartları Fransa Ekonomisine Darbe Vurdu
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Olumsuz Hava Şartları Fransa Ekonomisine Darbe Vurdu


Olumsuz Hava Şartları Fransa Ekonomisine Darbe Vurdu
Olumsuz Hava Şartları Fransa Ekonomisine Darbe Vurdu Tuğçe Gürel - Tarih: 10-02-2018 Saat: 19:45
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Fransa'da son zamanlarda gözlemlenen olumsuz hava şartlarından dolayı toplam da 110 şirketin ekonomik zorluklardan dolayı devlet yardımı için başvuru gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa'da bir aylık zaman dilimi içerisinde gözlemlenen su baskınlarıyla, kar yağışından dolayı toplam da 110 şirketin ekonomik zorlukları gerekçe olarak göstererek devlet yardımı için başvuruda bulunduğu bildirildi. 

L'Express dergisinin resmi sitesinde yoğun yağışlar, kar ve buzlanma tarzındaki olayların ülke ekonomisine olan etkileri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, Paris ve çevresindeki bölgelerde son zamanlarda etkili olmaya başlayan su baskınları ve nehirlerin yükselmesinden dolayı 95 şirketin ekonomik anlamda sorun yaşadığı ve personellerinden bir bölümünü işten çıkarttıkları ifade edildi. 

Paris Valiliği Kriz Merkezi Oluşturdu

Paris Valiliği tarafından olumsuz hava şartlarının şirketlere olan etkilerinin değerlendirilmesi adına bir kriz merkezi oluşturduğu belirtilirken, firmaların minimum bin 200 personeli işten çıkarma ya da çalışanlarının iş saatlerini yükseltme yoluna gittikleri dile getirildi. 

Konu hakkında Challenges dergisine önemli açıklamalar gerçekleştiren ekonomist Jean-Louis Bertrand ise, kar yağışlarının ve su baskınlarının Paris bölgesinde yaşanmasının ülke ekonomisine olumsuz etki faturasını yükselttiğini dile getirdi. Fransa'da gözlemlenen olumsuz hava şartları döneminin henüz sonlanmadığını belirten Bertrand, Paris'in bloke olmasıyla faturaların katlandığını, bugünden itibaren bütün sektörlerde günlük bazda 400 milyon euro ila 500 milyon euro aralığında kayıpla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi. 

Günlük 60 Milyon Euro Kayıp

Ulusal Kara Taşıyıcıları Birliği (FNTR) tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise, Fransa genelinde 8 bini aşkın kamyonun ve tırın trafikten men edildiği belirtilerek, bu durumun ülkeye yansıyan ekonomik kaybının günlük bazda 60 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Ayrıca FNTR, trafiğe çıkışlarda getirilen yasaklar konusundaki belirsizlik ve düzensiz iletişim stratejisine vurgu yaparak, birçok taşıma şirketinin bahsi geçen yasaktan habersiz olduğunu belirtti.

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