100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!
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100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!


100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!
100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 10-02-2018 Saat: 20:11
Anasayfa Eko Gündem 100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!

Üreticilerin, tarımsal üretime ilişkin finansman gereksinimlerinin uygun koşullar çerçevesinde karşılanabilmesi amacı taşıyarak gerçekleştirilen düzenlemeyle beraber 100 bin TL seviyesine kadar olan kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacağı belirtildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarım sektörüne sağlanan düşük faizli krediler ilk defa 3 senelik açıklandı. Bu zamana kadar senelik bazda açıklanan düşük faizli tarımsal krediler, Bakanlar Kurulu tarafından  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karı ile birlikte 3 senelik dönemi kapsama altına alacak biçimde 2020 senesi sonuna kadar açıklanmış oldu. 

Hayvancılık kredilerinin ön planda olduğu kararname doğrultusunda, sadece çok yıllık yem bitkilerine sağlanan kredilerin bütün yem bitkilerini barındıracak şekilde düzenlendiği belirtildi. Bunun yanı sıra tarım ürünlerinin işlenmesinin de kredi kapsamına alındığı belirtilirken, lisanslı depoculuk ve seraların modernizasyonu çerçevesinde kredi limitleriyle faiz desteğinin de artırıldığı bildirildi.

Hayvancılık Kredilerinde Faiz Desteği Arttı

Bakanlar Kurulu tarafından "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar" çerçevesinde hayvancılık kredilerinde gözlemlenen dağınık yapının giderildiği belirtilirken, faiz desteğinin de bazı kredilerde artırıldığı ifade edildi. 

Bu kapsamda 2020 senesinin sonuna kadar olan zaman diliminde sütçü, etçi kombine sığır yetiştirciliğinde yatırım kredileri bazında yüzde 100 ila yüzde 50 arasında faiz indiriminin uygulanacağı dile getirilirken, işletme kredilerinde bahsi geçen oranın yüzde 100 ila yüzde 25 aralığında değiştiği belirtildi.

Daha öncesinde 200 bin TL üst limiti bulunan yaygın hayvancılık kredilerinde, söz konusu üst limit seviyesi 250 bin TL'ye revize edilirken, 100 bin TL seviyesine kadar olan işletme ve yatırım kredisi kullanımlarında ise yüzde 100 faiz indirimi yani sıfır faiz uygulanacağı bildirildi. Yine aynı çerçevede 100 bin TL ile 250 bin TL tutarındaki kredilerde ise yatırım kredisinde yüzde 75 seviyesinde, işletme kredisinde ie yüzde 50 seviyesinde faiz indirimine gidileceği ifade edildi.

Yem Bitkilerinin Tümü Kapsama Alındı

Geride bırakılan senelerden farklı olarak Bakanlar Kurulu tarafından alınan karardaki önem arz eden değişimlerden biride yem bitkileri yetiştiriciliği kredileri konusunda oldu. Önceden "çok yıllık yem bitkileri üretimi" düşük faizli kredi kapsamında bulunurken, 2018 ila 2020 dönemi içerisinde yem bitkileri üretimi başlığı altında her çeşit yem bitkisinin üretiminin kredi kapsamına alındığı belirtildi. Bu doğrultuda bahsi geçen konuda 2 milyon 500 bin TL seviyesine kadar yüzde 100 indirimli kredi kullandırılacağı dile getirildi. 

Öte yandan geçtiğimiz sene içerisinde 5 milyon TL ve yüzde 25 seviyesinde bulunan lisanslı depo yatırımlarındaki kredi limitlerinin depo kapasiteleri doğrultusunda farklılaştırıldığı belirtilirken, lisanslı depoculuk yatırımları çerçevesinde kredi üst limitinin, kapasitesi 10 bin ton seviyesine kadar olan yatırımlarda 10 milyon TL, bahsi geçen rakamdan yüksek olan yatırımlarda ise 20 milyon TL olduğu bildirildi.

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100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!
100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!