Türkiye Tahsilat Zorluğunda 57 Puan İle Küresel Ortalamanın Üstünde!

Euler Hermes'in Uluslararası Tahsilat Zorluğu Raporu doğrultusunda alacak tahsilatı konusunda Batı Avrupa'nın dünya geneline örnek teşkil ettiği belirtildi. Bahsi geçen rapor çerçevesinde alacakların en zor tahsil edildiği ilk üç ülkenin Suudi Arabistan, BAE ve Malezya olduğu bildirilirken, toplam 50 ülkenin bulunduğu liste kapsamında 57 puan seviyesiyle küresel ortalamanın üstünde seyreden Türkiye'nin, tahsilatın en zor olduğu 14'üncü ülke konumunda bulunduğu dile getirildi.

Tahsilat Zorluğu Skor ve Derecelendirmesi

Euler Hermes'in "Tahsilat Zorluğu Skor ve Derecelendirmesi" 50 ülke genelindeki şartları göz önünde bulundurarak uluslararası alacak tahsilatı prosedürlerinin zorluk düzeyini ölçmeyi amaçladığı ifade edilirken, yerel ödeme uygulamalarının, yerel mahkeme işlemlerinin ve yerel iflas süreçlerinin ekseninde analizi yapılan çalışmanın, her bir ülkedeki alacak tahsilatı işlemleri üstünde basit bir değerlendirme yaparak, uluslararası ticarete ilişkin karar aşamalarında ve beklenti yönetimi konusunda yardımcı olmayı planladığı bildiriliyor.

İsveç'in, Almanya'nın ve Hollanda'nın sırasıyla 29 puan, 31 puan ve 33 puan alarak en kolay ülkelerin başında yer aldığı dile getirilirken, özellikle İsveç'in gerek yerel ödeme uygulamalarının gerekse mahkeme işlemlerinin ve iflas süreçlerinin en düşük skoru elde ederek örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

Euler Hermes'in raporunun aynı zamanda en büyük ekonomilerin, en dinamik pazarların veya daha sağlam ülkelerin daha elverişli bir iş ortamı sağlayan ülkeler anlamını taşımadığını gösterdiği ifade ediliyor.

Türkiye 57 Puan İle Küresel Ortalamanın Üstünde

Söz konusu rapor kapsamında Euler Hermes'in Türkiye CEO'su olarak görev yapan Özlem Özüner bazı değerlendirmelerde bulundu. Özüner, 2014 senesinden bu yana hazırlanan Uluslararası Tahsilatı Raporu'nun tahsilat zorluğuna global ölçekte ışık tuttuğunu dile getirdi. Türkiye'nin 57 puanla birlikte küresel ortamalamanın üstünde seyrettiğini ve 14'üncü sırada yerini aldığını anlatan Özüner, Euler Hermes olarak Türkiye'de alacakların başarılı bir şekilde kurtarılabilmesi adına maliyetli ve uzun süren hukuki süreçlere başvuru yapılmadan önce, alacakların sigorta edilmiş olması halinde kendi vasıtalarıyla tahsilatı denemeyi tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.