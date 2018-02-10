ABD Piyasalarındaki Düşüş Sürüyor

Dow Jones Sanayi Endeksi 330.44 puan (Yüzde 1.38 Oranında) artarak 24.190.90 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 38.55 puan (Yüzde 1.49 Oranında) artarak 2.619.55 puandan günü sonlandırdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 97.33 puan (Yüzde 1.44 oranında) değer artışıyla günü 6.874.49 seviyesinden sonlandırdı. Yükselen enflasyonun dengelenmesi için ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz artırım kararı alabileceğine yönelik beklentilerle endeksler Pazartesi ve Perşembe günü sert düşüşler yaşadı. Buna göre endeksler, haftalık bazda değer kaybetti.

Piyasanın Volatilitesi Hala Yüksek

Bu hafta içi Dow Jones Sanayi Endeksi ve Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksleri yüzde 5.2 oranında değer kaybı yaşarken, her iki endeksin verileri de Ocak 2016 tarihinden günümüze en yüksek haftalık düşüş olarak belirlendi. Nasdaq Teknoloji Endeksi, haftalık bazda yüzde 5.1 oranında değer kaybı yaşayarak Şubat 2016 tarihinden bu yana en yüksek haftalık düşüşünü gösterdi. Ekonomistler, 2018 Ocak ayında rekor seviyeye ulaşan endekslerin düşüş trendine geçme sebebinin boğa piyasasında düzeltme olduğu şeklinde yorumlamıştı. Endekslerdeki bu düşüşlere rağmen ekonomistler, piyasalarda oynaklığın hala yüksek olduğunu ifade etti.

ABD'de "Korku Endeksi" ya da "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı temsil eden CBOE Volatilite Endeksi, yüzde 15.2 oranında değer kaybıyla 28.38 seviyesinde seyrediyor. 10 senelik ABD devlet tahvillerinin faizi ise yüzde 0.1 oranında artışla yüzde 2.853 seviyesine yükseldi.