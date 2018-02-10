Evde Üretilen Elektriğe Vergi Muafiyeti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın çağrısıyla başlatılan “Milli Enerji ve Maden Politikası”nın ardından faaliyete girdi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı projelerin, cari açığın oluşmasında en etkili nedenlerden biri olan enerji sektörü ithalat faturasının kademeli olarak düşürmesi planlanıyor. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını arttıracak önemli bir düzenleme kısa süre tamamlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın “Çatı Mevzuatı” olarak bilinen düzenlemesiyle aboneler, binaların çatı ve cephelerine yerleştirilen güneş panellerinden elektrik üretimi gerçekleştirecek. Binanın müsait olması halinde rüzgâr türbini ile elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek. Üretim yapmak isteyen aboneler, bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunacak. Dağıtım şirketi başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20’sine kadar bildirecek. Başvurular, trafo gücü ve elektrik tüketim gücüne göre değerlendirilecek.

Abonelerin Beyanname Yükü Olmayacak

Çatıda elektrik üretimi vergiden muaf tutulacak. Meclis’e sunulan torba yasa ile evlerde çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç ve en yüksek 10 kilovat olan elektrik üretim tesisinin ürettiği elektrik vergiden muaf tutulacak. Bu şekilde üretilen elektriği dağıtım şirketlerine satan abonelerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

Güneş enerjisinden üretilecek elektrik faturaların da düşmesini sağlayacak. Aboneler, ürettikleri fazla elektriği mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Üretilen elektrik, faturalardan mahsup olacak. Konut satıldığında veya kiracı değiştiğinde yeni bir kabul işlemi gerekmeyecek. İmzalanacak sözleşme ya da anlaşma ile üretilen elektrik kullanılmaya devam edilebilecek. Her abone tek bir üretim başvurusunda bulunabilecek. Bu sayede konutlardaki enerji giderleri düşerken, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artacak.