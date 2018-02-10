Yabancı Yatırımlar Türkiye’ye Duyulan Güvenin Bir Göstergesi

Enerjisa'nın halka arzında yatırımcılardan gelen yoğun talebin Türkiye ekonomi ve enerji piyasalarına olan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerjisa'nın halka arzındaki başarının büyük bir dönüşümün başlangıcı olmasını dilediğini aktardı.

Hacı Ömer Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un hissedarı olduğu Enerjisa Enerji A.Ş.'nin halka arz gong töreni esnasına yapmış olduğu açıklamalarda Albayrak, mali açıdan güçlü, kararlı ve saydam bir enerji piyasasının olduğuna işaret etti. Bu unsurların sağlam bir ekonomi için gereken unsurlar olduğuna dikkat çeken Albayrak, 10 senede senelik bazda 55 milyar dolar değerinde enerji ithalatı gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçen senenin son çeyrek döneminde elde ettiği büyüme rakamlarıyla dünyada birinci olduğunu ve başarılı bir sene olduğunu bildiren Albayrak, Türkiye’nin yaşadığı tüm zorluklara karşın üretim ve büyüme odaklı büyüme sağladığını ifade etti. Dinamik, güçlü ve güven duyulan bir ekonominin oluştuğunu dile getiren Albayrak, bu güven ve istikrarın sağlanmasında dinamik ve üretken özel sektörün payı olduğunu anlattı. Albayrak, yapılan yatırımların yüzde 75'lik bölümünün özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye'ye Yatırım Yapan Her Şirket Türkiye'nin Şirketidir

Türkiye'de yerli sermayenin yatırım iştahının günden güne arttığına işaret eden Albayrak, bunun yanı sıra yabancı sermaye girişinin de arttığını belirterek, Türkiye’nin 2002- 2016 seneleri arasında haksızlıklara, ideolojik yaklaşımlara ve saldırılara karşın 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çektiğini aktardı. Türkiye’nin bu ideolojik saldırıları hiçbir zaman yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadığını dile getiren Albayrak, Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan her şirketin Türkiye’nin şirketi olduğuna dikkat çekti. Albayrak, başta Avrupa olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme veya mevcut yatırımcıların yatırımlarını arttırmasındaki isteğinin, Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin bir işareti olduğuna değindi.