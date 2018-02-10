Reform Paketleriyle Türkiye’nin Refah Seviyesi Yükselecek

Başbakanlık Merkez Bina'sında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’un 2017-2018 Eylem Planı'nın tanıtımı amacıyla Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılımda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantı esnasında reformlara ve ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu. Reform paketinin heyecan verici olduğunu dile getiren Şimşek, reformlarda hızlı ve radikal davranılması halinde kişi başına düşen milli gelirin ve refahın o kadar hızlı artacağını ifade etti.

Türkiye'de 2000'li senelerde 5 bin küresel sermayeli şirket bulunurken, 2017 senesinde bu sayının 58 bine ulaştığına işaret etti. Şimşek, yapılacak bu düzenlemeler ile Türkiye'nin güçlü büyüme performansının küresel sermayeli şirket sayısını 100 binlere çıkarabileceğini belirtti.

Yatırımlar Cari Açığın Kapanmasına Destek Sağlayacak

Türkiye'nin 2002 senelerinden önce senelik bazda 750 milyon dolar yatırım aldığını anımsatan Şimşek, bu yatırım tutarının bugün 12 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Şimşek, eylem planı kapsamındaki reformlarla yatırım tutarının senelik bazda ikiye katlanabileceğini belirterek, yatırımların artmasıyla cari açığın kapatılmasının kolaylaşacağını dile getirdi.

Türkiye'nin yatırım fırsatları yönünden gelecek dönemlerde önünün açık olduğunu ifade eden Şimşek, reform paketleriyle büyüme potansiyelinin daha da yükseldiğini anlattı. Dünya Bankası İş Yapma Endeksi'nde görülen sıçrama gibi Küresel Rekabet Endeksi'nde de Türkiye'ye sınıf atlatacak çalışmalar yürüttüklerine değinen Şimşek, Türkiye'nin şoklara karşı ne kadar güçlü olduğunu yakın dönemde gördüklerini belirterek, ülkenin yaşadığı şoklara rağmen güçlenmeye devam ettiğini aktardı.