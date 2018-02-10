Bağcılara Ve Şarap Üreticilerine Destek Verilmeli
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Bağcılara Ve Şarap Üreticilerine Destek Verilmeli


Bağcılara Ve Şarap Üreticilerine Destek Verilmeli
Bağcılara Ve Şarap Üreticilerine Destek Verilmeli Dilara Bozdoğan - Tarih: 10-02-2018 Saat: 23:49
Anasayfa Eko Gündem Bağcılara Ve Şarap Üreticilerine Destek Verilmeli

Dünyada 29 milyar euroluk ticaret hacmi bulunan şarap üretimi için üzüm yetiştiricilerine ve şarap üreticilerine farklı destekler verilmesinin gerekliliğine işaret eden Başman, şaraplık üzüm bulmakta zorluk çektiklerini aktardı.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için açılan Meclis Araştırma Komisyonu’nun, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in başkanlığında toplandı.Toplantı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Şarap Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, şaraplık üzüm bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, üzümün katma değeri en yüksek ürününün şarap olduğunu bildirdi.

Türkiye’de Üretilen Şaraplar Turistlere Tanıtılmalı

Dünyada bu sektörde 29 milyar euro tutarında ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Başman, yurt dışındaki piyasalarda şarap üreten ülkelerle rekabet gücü elde edilmesi için şaraplık üzüm yetiştiricilerine ve şarap üreticilerine ayrı ayrı destek verilmesinin gerekliliğini aktardı. Şaraplık üzümün genellikle başka bir bitkinin yetişmediği, kıraç ve çorak arazilerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Başman, üzümün katma değeri en yüksek bitki olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'deki şarabın özellikle ülkeye gelen turistler tarafından tüketildiğini bildiren Başman, Türkiye'nin şarap tüketicisi bir ülke olmadığını aktardı. Türkiye'de üretilen şarapların çok kaliteli olduğunu belirten Başman, Türk şarabının dünyada daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Başman, Türkiye’ye gelen turistlerin Türk şarabını beğendiğinde kendi ülkesinde de bu kaliteyi arayacağını ifade ederek, bu nedenle Türkiye’de üretilen şarapların turistlere tanıtılmasının gerektiğini anlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Türkiye'de 300 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiğini belirterek, üretilen üzümlerin 50 bin tonunun iç pazarda tüketildiğini kalan 270 bin tonunun ise ihraç edildiğini dile getirdi. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya birincisi olduğunu bildiren Kemaloğlu, 240 bin kişinin üretim yaptığını ifade etti.

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