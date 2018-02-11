11.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD ekonomisi üst üste aldığı darbeler ile biraz sarsılmış gibi görünüyor. Özellikle ABD hükümetinin bütçesini Senatodan geçiremediği için bir müddet kapalı kalması Başkan Donald Trump’ın aslında çok da güçlü olmadığının en önemli göstergeleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra neredeyse iki haftadır ABD borsalarının düşüş yönlü hareketi yeniden bir kriz mi yaşanacak sorusunu doğurdu. Dow Jones, Nasdaq, S&P gibi en önemli borsalarda toplamda gerçekleşen düşüş miktarı yüzde 10’un üzerine çıktı.

Ekonomi uzmanları ABD’de yaşanan bu dalgalanmanın diğer ülkelere de sıçrayabileceğini ancak Türkiye’nin zaten hali hazırda yüksek enflasyon rakamları ile mücadelesi devam ettiği için bundan çok fazla etkilenmeyeceğini belirtiyor.

Dolar Ne Kadar?

Dolar kuru haftanın son gününe 3,8235 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

4,6844 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6790 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2237 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 8 bin 83 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 807 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,66 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,18 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.