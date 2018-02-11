Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı
Advert Advert Advert

Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı


Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı
Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı Hatice Demir - Tarih: 11-02-2018 Saat: 08:48
Anasayfa Kredi Haberleri Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı

Esnaf ve sanatkarların kullanacakları kredilerde faiz oranlarında yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun esnaf ve sanatkarlar ile genç girişimcileri sevindiren faiz kararı sene başında yürürlüğe girmişti. Bu karar kapsamında Halkbank üzerinden kullanılacak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile alınacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi gerçekleştirecek. Bu indirim geçmiş yıllarda alınan ve ödemesi 2018 yılına devreden ve de bu sene içerisinde alınacak kredileri kapsıyor. Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş malzeme alımı, işyeri modernizasyonu ya da hammadde ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kullandırılmış olan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenlerin faizi silinecek.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Mesleklere Faizsiz Kredi

Bakanlar Kurulu kararı faiz indiriminin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş, sanatsal, kültürel ve geleneksel değeri olan çeşitli mesleklere ise faizsiz kredi verilmesini sağlamıştı. Bu kapsamda bastonculuk, bakır işletmeciliği, el dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, semercilik gibi meslek kollarına ve de Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip olan esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi kullandırılabilecek. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara da faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Genç Girişimciler de Yararlanacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren kişilerin de faydalanabileceği çeşitli olanaklar bulunuyor. KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimini almış ancak şimdiye kadar herhangi bir hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlanmamış 30 yaşın altındaki gençler, onaylanmış projelerini Halkbank’a sunduklarında kendilerine 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek.

halkbank kredi faizsiz kredi
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum