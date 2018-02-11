Girişimcilere Yüzde 50 Faiz İndirimli Kredi İmkanı

Bakanlar Kurulu’nun esnaf ve sanatkarlar ile genç girişimcileri sevindiren faiz kararı sene başında yürürlüğe girmişti. Bu karar kapsamında Halkbank üzerinden kullanılacak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile alınacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi gerçekleştirecek. Bu indirim geçmiş yıllarda alınan ve ödemesi 2018 yılına devreden ve de bu sene içerisinde alınacak kredileri kapsıyor. Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş malzeme alımı, işyeri modernizasyonu ya da hammadde ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kullandırılmış olan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenlerin faizi silinecek.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Mesleklere Faizsiz Kredi

Bakanlar Kurulu kararı faiz indiriminin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş, sanatsal, kültürel ve geleneksel değeri olan çeşitli mesleklere ise faizsiz kredi verilmesini sağlamıştı. Bu kapsamda bastonculuk, bakır işletmeciliği, el dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, semercilik gibi meslek kollarına ve de Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip olan esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi kullandırılabilecek. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara da faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Genç Girişimciler de Yararlanacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren kişilerin de faydalanabileceği çeşitli olanaklar bulunuyor. KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimini almış ancak şimdiye kadar herhangi bir hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlanmamış 30 yaşın altındaki gençler, onaylanmış projelerini Halkbank’a sunduklarında kendilerine 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek.