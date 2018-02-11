Araç Sahiplerine Müjde! Hem Benzin Hem de Motorine İndirim Geliyor
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Araç Sahiplerine Müjde! Hem Benzin Hem de Motorine İndirim Geliyor


Araç Sahiplerine Müjde! Hem Benzin Hem de Motorine İndirim Geliyor
Araç Sahiplerine Müjde! Hem Benzin Hem de Motorine İndirim Geliyor Hatice Demir - Tarih: 11-02-2018 Saat: 09:10
Anasayfa Eko Gündem Araç Sahiplerine Müjde! Hem Benzin Hem de Motorine İndirim Geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş beklentisi kesinleşti. Hem benzin hem de motorinde aynı gün indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektöründeki uzmanlar bir müddettir yönü hep yukarıya dönük olan akaryakıt için yakın zamanda bir indirimin gerçekleşebileceğinin müjdesini verdi. 2018 yılı başında üst üste gelen zamlar ile 6 lira sınırına dayanan benzinde geçtiğimiz günlerde 16 kuruşluk bir indirim yapılmış ancak vatandaş bu rakamlardan memnun olmamıştı. Özellikle brent petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket benzinde bir düşüşün yaşanma ihtimalini artırdı.

12 - 17 Kuruş Arasında Bir İndirim Bekleniyor

Konu ile ilgili yorum yapan enerji sektörü uzmanları ABD’nin ham petrol ve sondaj kuyu sayısında yaşanan artışların da etkisi ile benzin ve motorin endeksinin bu haftayı düşüş ile kapattığını belirtti. Endekste yaşanan düşüşe paralel olarak Çarşamba günü akaryakıtta bir indirim beklediklerini belirten uzmanlar bu indirimin miktarının 12 ila 17 kuruş arasında gerçekleşeceğini de dile getiriyor.

Benzin fiyatlarında yaşanan yükseliş vatandaşların tepkisine yol açmaya devam ediyor. Ülkemizde akaryakıtın en pahalı olduğu yer Hakkari’nin Yüksekova ilçesi. Burada benzin fiyatları sene başında 6 liranın üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen indirim ile ise 5,85 seviyesine düşen bir litre benzin fiyatı vatandaşların bölgede yoğun olarak satışı gerçekleşen kaçak akaryakıta yönelmelerine neden oluyor.

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