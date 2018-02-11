Hindistan’dan Kripto Paralara Gelir Vergisi Uygulaması

Hindistan hükümeti bir süredir kripto paralar üzerinde araştırmalar yürütüyor ve bu konuda vatandaşların belirli koşullara tabi tutulması için çalışmalar gerçekleştiriyordu. Hintli kripto para yatırımcılarının bir kısmının başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto paraları kullanarak vergi kaçakçılığı yaptığını tespit eden devlet konu ile ilgili gerçekleştirdiği düzenlemeler ile yaklaşık 100 bine yakın kripto para yatırımcısına gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdi.

Vergi Kaçakçılığı ile Sıkı Bir Mücadele İçerisindeyiz

Hindistan´ın başkenti Delhi´de Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği (ASSOCHAM) etkinliğinde konuşan Hindistan Doğrudan Vergiler Merkezi Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sushil Chanda, hali hazırda kripto paralara yatırım gerçekleştiren ancak gelir beyanında bulunmayan ya da elde ettiği kazanç üzerinden herhangi bir vergi ödemeyen kişi ve kurumlara gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdiklerini ifade etti.

Konu ile ilgili yorum yapan Chanda ülkede vergi kaçakçılığı ile mücadele konusunda önemli adımların atıldığını belirterek bu kapsamda net adımlar atacaklarını söyledi. Özellikle kripto paraları binlerce kişi tarafından yatırım yapılan bir alan olduğunu belirten Chanda, bu sektördeki yatırımların hiçbir netliğe sahip olmadığını, ayrıca açık bir şekilde beyan edilmediklerini bu nedenle de gelir vergisi ödeme zorunluluğuna dahil edildiklerini açıkladı.

Son dönemlerde kripto para sektörü birçok açıdan devletler tarafından inceleme altına alınırken vergilendirilmesi ile ilgili ilk net çalışmalardan birisi Hindistan tarafından gerçekleştirilmiş oldu.