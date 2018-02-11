Üçüncü Havalimanında Çalışmalar Son Hızda Devam Ediyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üçüncü havalimanı ile ilgili çalışmaları yerinde denetledi. Ziyaretinde basın mensuplarına da bilgi veren Arslan, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını belirtti. Toplamda 143 körüğün bulunduğu terminalde aynı anda 114 uçağın köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, projede birinci pistin tamamlandığını ve çizgilerinin çizilmiş olduğunu söyledi. İkinci pistte de hızlı bir çalışmanın devam etmekte olduğunu dile getiren Bakan Arslan, projenin gidişatının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

3 Bin 500 Güvenlik Görevlisi Alınacak

Projenin istihdam açısından da çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Arslan sadece güvenlik görevlisi olarak 3 bin 500 personel alımı için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Diğer alanlarda da çok sayıda personelin görevlendirileceğini ifade eden Bakan bu proje ile büyük bir adım atıldığını vurguladı.

Elektrik Tasarrufu Sağlayan Bir Proje

Kubbeli yapısı ile gün ışığını içeri alan bir proje gerçekleştirdiklerini beyan eden Bakan, terminal binasının kesintisiz bir şekilde ışığı içeriye yansıttığını söyledi. Yazın sıcak kışın ise soğuk havanın içeriye alınmayacağı bir şekilde dizaynın gerçekleştirildiğini belirten Bakan bu sayede gerçekleştirilecek elektrik tasarrufunun yıllık 19 bin konutun tükettiği elektriğe denk olduğunu ifade etti.

Havalimanından 350 destinasyona uçuş yapılacağını açıklayan Bakan, buranın önemli bir transit merkezi olacağını ve transit yolcuların kaliteli ve konforlu bir şekilde ağırlanabilmeleri durumunda havalimanının sağlayacağı katma değerin de artacağını belirtti. Toplamda 10 milyar 247 milyon avro yatırım bedeli bulunan üçüncü havalimanın 25 yıllık işletme döneminde toplamda 22 milyar 152 milyon avro kira geliri elde edeceğini de sözlerine ekledi.