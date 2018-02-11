Devlet 100 Bin Baş Sığır İthal Edecek
Advert Advert Advert

Devlet 100 Bin Baş Sığır İthal Edecek


Devlet 100 Bin Baş Sığır İthal Edecek
Devlet 100 Bin Baş Sığır İthal Edecek Hatice Demir - Tarih: 11-02-2018 Saat: 10:03
Anasayfa Eko Gündem Devlet 100 Bin Baş Sığır İthal Edecek

Et ve Süt Kurumu’nun önümüzdeki günlerde 100 bin baş sığır ithal edeceğini açıklaması hayvancılık sektörünün temsilcilerinin tepkilerine yol açtı.

Et ve Süt Kurumu 19 Şubat tarihinde gerçekleştireceği ihale ile toplamda 100 bin baş sığır ithal edilmesi için ilk adımları atacak. İhaleye hem yerli hem de yabancı firmalar teklif verebilecek ve ihale pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada ihalenin toplamda 6 kısımdan oluştuğu belirtilirken katılacak firmaların her kısım için ayrı ayrı teklifler verebileceği de açıklandı. İlk üç kısımda 20’şer bin baş sığır alımı gerçekleştirilirken, dördüncü ve beşinci kısımda 15’er bin, altıncı kısımda ise 10 bin baş sığır alımı yapılacak. Teslim tarihleri ise 15 Nisan 2018 tarihinden 15 Ekim 2018 tarihine kadar değişiklik gösteriyor.

Belirli Cinsler İçin Teklif Alınacak

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan ihalede et üretimi için özel olarak belirlenen cinsler için teklif verilebilecek. Hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği ülkelerden ithal edilebilecek. Alımı yapılacak kesimlik erkek sığırların; kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram olan ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olması gerekiyor. Ayrıca sığırların, Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D'aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olması gerekiyor

Hayvancılık Sektörü İhaleye Tepkili

2010 yılından bu yana yoğun bir şekilde hayvan ithalatı gerçekleştirildiğini belirten hayvancılık sektörü temsilcileri bu durumun yerli besicilere ve besilik dana ithal edenlere büyük darbe vuracağını belirti. Kendi ihtiyaçlarımızın yerli üretimden karşılanması gerektiğini belirten uzmanlar, kesimlik hayvan ithal edilmesi durumunun geçici bir çözüm olduğunu belirterek devletin damızlık ithal edip bunu üretici ile paylaşması gerektiğini dile getirdi.

Et ve Süt Kurumu ithal sığır sığır ithalatı
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum