Günlük Ev Kiralayanlara 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi
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Günlük Ev Kiralayanlara 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi


Günlük Ev Kiralayanlara 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi
Günlük Ev Kiralayanlara 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi Hatice Demir - Tarih: 11-02-2018 Saat: 10:15
Anasayfa Eko Gündem Günlük Ev Kiralayanlara 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi

Günlük ev kiralama ile ilgili yapılan denetimlerde tespit edilen 280 konut sahibine toplamda 1 milyon 362 bin 317 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Son zamanlarda sık sık dile getirilen günlük kiralık evler konusu sonunda denetime tabi oldu. Özellikle yasa dışı amaçlar için kullanılan bu evlerin denetlenmesi ile genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk taşıyan çeşitli unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takip ve yakalanmasının sağlanması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve de terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenebilmesi hedefleniyor.

Günlük kiralık evler fuhuş, terör örgütü mensuplarının saklanması, yasa dışı iş ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi amaçlar ile kullanılabiliyor. Herhangi bir resmiyeti olmayan bu evlerden elde edilen kazanç da bir bildirim yapılmadığı için vergiye tabi olmamış oluyor. Geçtiğimiz aylarda 18 yaşın altındaki bir genç kızın bu tarz bir evde sevgilisi tarafından öldürülmesi toplumda da bu konuda bir adım atılması için önemli bir yankı uyandırdı.

Toplamda 8 Bin 806 Ev Kontrol Edildi

Konu ile ilgili kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda toplamda 8 bin 806 evin kontrol edildiği belirtildi. Ekipler 20 evi yeni kayıt altına alırken yasalara aykırı faaliyet gösteren 53 konutun kapatılması için işlemler başlatıldı.

Denetimler sırasında bu tarz evleri kullanan ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı. Ayrıca vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklu kişinin de sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 81 adet mermi ve 8 gram esrar da ele geçirildi. 

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