11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum

Altın almak veya bozdurmak isteyenler altın piyasasındaki son fiyatları araştırmaya başladı. Hafta sonu altın alınır mı? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? Gram altın yeni haftada ne kadar olacak? Cumhuriyet altını kaç lira oldu? Detaylar haberimizde…

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?

Altın fiyatlarında görülen düşüşler, altın bozduracakları kararsız bıraktı. Yatırım için altını tercih edenlerse düşük fiyatları fırsata dönüştürerek alım yönlü hareketleri dünde sürdürdü. Kapalıçarşı her zaman olduğu gibi yurtiçi fiyatların rotasını belirledi. Cuma günkü kapanışı sakin yapan Kapalıçarşı, yeni haftaya odaklandı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı’da çeyrek altın alışta 258,84 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 256,32 liradan işleme alındı. Bugünün canlı çeyrek altın fiyatlarının şu anlarda alışta 260,48 lira olduğu gözlemlendi. Satış fiyatı ise 265,97 liradan devam ediyor.

Gram Altın Hafta Sonu Fiyatı!

Gram altın yatırımcının en çok rağbet ettikleri arasında çeyrek altınla yarış halinde bulunuyor. Gram altın bugün alışta 158,70 lira civarında fiyatlandırıldı. Satış fiyatı ise 165,97 lira oldu.

Yarım Altın, Tam Altın Kaç Lira?

Çeyrek altın yanında bazı yatırımcılar yarım altına da ilgi göstermeye başladı. Uzun vadede kazanç garantisi vaat eden altın piyasasında yarım altın alışta 520,96 liradan işlem görüyor. Satıştaysa 546,74 liraya alıcı buluyor.

Tam altın şu anlarda alış dikkate alındığında bin 65 lira 56 kuruşta seyrediyor. Satış fiyatı bin 69 lira 56 kuruştan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını Kaç Liraya Yükseldi?

Altın piyasasının klasiklerinden olan Cumhuriyet altını bugün alışta bin 98 lira oldu. Satış fiyatı bin 100 liradan alıcı buldu.