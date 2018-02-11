Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66

Gün öncesi spot elektrik piyasası fiyatları son hafta azaldı. Bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat 176 lira 71 kuruş olarak hesaplandı. Buna göre elektrik fiyatlarındaki düşüş yüzde 1,5’in üzerinde gerçekleşti.

Gün Öncesi Spot Elektrik Piyasasında Ortalama Fiyat 176,71 Lira Oldu

Gün öncesi spot piyasa dikkate alındığında bu haftaki elektrik fiyatları aşağı yönlü seyretti. Bir önceki hafta ile bu hafta arasında yapılan karşılaştırmaya göre bir megavat saatlik elektrikte fiyat yüzde 1,66 oranında azaldı. Ortalama fiyatsa 176,71 lira olarak kayda geçti.

Gün öncesi spot elektrik fiyatlarının bir haftaki gelişimi incelendiğinde en yüksek fiyatın 6 Şubat 2018 tarihinde uygulandığı görüldü. Bu tarihte bir megavat saat elektrik 217 lira 47 kuruş olarak işleme alındı. Haftanın en düşük fiyatı ise 11 Şubat 2018’de kaydedildi. Fiyatın 29 lira 99 kuruş olduğu belirlendi.

Piyasanın haftalık sistem dahilindeki marjinal fiyat ortalaması 168 lira 31 kuruşa denk geldi.

Elektrik piyasası bu hafta işlem hacmini bir önceki haftaya kıyasla artırdı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan verilere göre toplamdaki işlem hacmi 516 milyon 546 bin 870 lirayı buldu.

Spot Piyasada Bugünün Elektrik Fiyatları

Spot piyasa bugün için geçerli olacak fiyatları dün belirledi. Buna göre bir megavat saatlik elektrikte bugün için belirlenen en yüksek fiyat 215 lira 46 kuruş oldu. En düşük fiyatsa 29 lira 99 kuruştan işleme alınacak.

Bugünün en yüksek fiyatı olan 215,46 liralık fiyatlandırma saat 21’de uygulanacak. en düşük fiyatın uygulanma saati ise saat 8 ile 9 aralığından gerçekleşecek.