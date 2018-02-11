Vakko’da Son Dakika Gelişme! Türk Marka Satılıyor
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Vakko’da Son Dakika Gelişme! Türk Marka Satılıyor


Vakko’da Son Dakika Gelişme! Türk Marka Satılıyor
Vakko’da Son Dakika Gelişme! Türk Marka Satılıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 11-02-2018 Saat: 11:07
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Bir süredir satışla ilgili haberlerle gündeme gelen Vakko, talipleriyle yaptığı görüşmeleri artırdı. Bazı şirketler Vakko’nun tüm hisselerini satın almak isterken, bazı şirketler pay alma derdine düştü. Giyimde lider marka ise satın alma konusunda ciddi olan şirketlere ağırlık verdi.

Bir süredir satışla ilgili haberlerle gündeme gelen Vakko, talipleriyle yaptığı görüşmeleri artırdı. Bazı şirketler Vakko’nun tüm hisselerini satın almak isterken, bazı şirketler pay alma derdine düştü. Giyimde lider marka ise satın alma konusunda ciddi olan şirketlere ağırlık verdi.

Şirket Görüşmeleri Hızlandırdı

Dünyanın en önemli giyim markalarından olan Vakko, satış sürecine girdi. Şirket tüm teklifleri masaya yatırırken, satın alma noktasında potansiyeli yüksek olan şirketlerle yaptığı görüşmeleri artırdı. Şirketin gelir, kâr ve gider gibi bilgilerini satın almada ciddi şirketlerle paylaşan Vakko; satışın kısa bir sürede netleşmesini hedefliyor.

Bu kapsamda dünya devi marka geçen sene Credit Suisse International adlı danışmanlık firmasıyla anlaşma yapmıştı. Danışmanlık firması markaya tüm olasılıkları yansıtan çözümleri rapor şeklinde sundu. Satış sürecinde birçok fon Vakko’ya yoğun ilgi gösterdi. Fonlar arasında en önemli alıcıların Ortadoğu’dan geldiği ifade edildi.  

Satıştaki Sorun Fiyat Dengesizliği!

Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre piyasada görülen sorunlar Vakko’da da gözlemlendi. Bilindiği üzere şirketlerin satış sürecinde veya birleşme durumlarında, alıcı ile satıcı şirket arasında fiyatlarda dengesizlikler söz konusu olabiliyor. İşte bu durum Vakko içinde geçerli oldu. Kaynaklara göre fiyattaki dengesizlik sorunu çözülürse satış süreci hızlı bir şekilde neticelendirilecek.

Küçük Bir Dükkanla, Dünya Markası Olmayı Başardı

Vakko Tekstil geçen yılı yüksek bir primle geride bıraktı. Şirketin yüzde 86,22’lik payı Vakko Holding’e aitken, halka arz edilen hisseler yüzde 10,48’i buldu. Şirketin kurucu ismi ise Vakko Vitali Hakko olurken, marka modanın yönünü yeni trendleri belirlemede öncü firmalar arasında hızlı bir giriş yaptı.  Vakko’nun ilk ürünü şapka oldu. İlk dükkanı ise Beyoğlu Caddesinde açıldı. 

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