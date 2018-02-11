Dacia Duster Satışları İçin Geri Sayım Başladı

Yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip olan Yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni Duster ile bir ilk gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster’ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlara sahip dış tasarımı ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster’ın, gerçek bir SUV’un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster’da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor.

Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor. (Benzinli&manuel: 1.6 SCe 115 bg-4x2 & 1.2 TCe 125 bg-4x2 / Dizel manuel&EDC: 1.5 dCi 90 bg- 4x2 ve 1.5 dCi 110 bg EDC-4x2 ve 1.5dCi 110 bg manuel 4x4)

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yepyeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster’da sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Lansman renkleri Atacama turuncu ve bej, Yeni Duster’ın renk skalasına ekleniyor.

Dünyada lanse edildiği 2010 yılından bu yana Duster, dünyada 2 milyon 306 bin 272, Türkiye’de ise 92 bin 637 adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği 16 bin 970 adet satış ile beşinci yılda da en çok satılan 4x4 modeli olurken Dacia’ya en çok satılan 4x4 markası ünvanını kazandırdı.

Çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata sunan Dacia, Yeni Duster’ı 70.900 TL’den başlayan fiyatlarla 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunuyor.

Yeni Duster ile bir ilk: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster’ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldık. Bu performans, pazar payı ve marka sıralaması anlamında iki rekoru ifade ediyor. Dacia’nın amiral gemisi Duster, markaya Türkiye’de son beş yılın 4x4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı. Türkiye, elde ettiği satış performansı ile Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına* sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia’nın en büyük 5. pazarı olarak konumlanıyor. Dacia markası olarak çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyat ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan Yeni Duster’ı, yine Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV’u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz.“ dedi

Yenilenen Tasarım ve Konforlu İç Mekan

Duster, yenilenen tasarımı ile daha iddialı bir karakter ve güçlü bir duruş sergiliyor.

Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Model, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor.Geniş arka kısım ise otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Yeni Duster’da Dacia’nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor.

Yeni Duster’ın ilk göze çarpan iç mekanında iyleştirilmiş kalite ve yeniden tasarlanmış gösterge paneli oluyor.

Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74 mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Multimedya Sistemi, sürücülere pazardaki en kısa görüş mesafelerinden birini sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. Otomatik klima kontrolü için sunulan üç adet klima kumanda düğmesi, gösterge panelinin üstünde yer alan havalandırmaları kontrol ediyor.

Orta konsol paneli, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımı ile yenilendi. Konumu değiştirilmiş el freni sayesinde yeni orta konsol, mükemmel biçimde konumlandırılmış 4x4 kumandası ile birlikte daha fazla ek saklama alanı yaratıyor.

Zengin Motor Seçenekleri

Yeni Duster, Türkiye’de müşterisinin tüm taleplerine cevap vermek üzere iki benzinli iki dizel olmak dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 1.6 SCe 115 bg (4x2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4x2) ve 1.5 dCi 110 bg (4x2 manuel ve EDC & 4x4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.

Yolda ve Arazide Daha Konforlu Bir SUV

Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor.

Duster’da, yeni elektrik takviyeli direksiyon bulunuyor. Direksiyonu döndürmek için gereken gücün yüzde 35 oranında azaltılması, özellikle park etme sırasında kolaylık sağlıyor. Dönüş çapının yüzde 6 oranında azaltılması ile birlikte şehirlerde, yüksek hızlarda ve virajlı yollarda daha hızlı bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlanıyor. Duster, otoyolda daha güvenli bir sürüş için araç hızına göre direksiyon takviyesi oranını değiştiren bir sistem içeriyor. Bu, özellikle arazi koşullarında da sürüşü kolaylaştırıyor.

Yeni Duster, ön, arka ve yanlarda olmak üzere dört kameradan oluşan 360° görüş kamera sistemine sahip. Sistem, sürücünün araç çevresindeki alanı görmesini sağlayarak park etmeyi kolaylaştırıyor. Ön tekerleklerin açısının rahat görülebilmesi için yan aynaların altına yerleştirilmiş kameralar bulunuyo

Artırılmış Güvenlik

Yeni Duster, güvenlik konusunda da göz dolduran standart ekipmanlara sahip. İlk kez standart olarak sunulan yeni perde hava yastıklarının yanı sıra üst donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi, hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan farlar gibi faydalı sürüş destek sistemleri ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca güçlendirilmiş şasi, yeni koltuk yapısı, arkadan darbede yüksek koruma sağlayan yeni, daha büyük ve daha kalın ön baş destekleri, ön ve arka yan koltuklar için ön gergili emniyet kemerleri ve I-Size özellikli çocuk koltukları için yeni bir isofix bağlantısı, yolcuların korunmasına yardımcı olacak ekipmanlar ile birlikte sunuluyor.

Yolda ve arazide daha konforlu bir performans sunan Yeni Duster, 4x4 versiyonunda Yokuş İniş Destek Sistemi ve 4x4 Bilgilendirme Ekranı gibi yeniliklere sahip. 360° kamera, otomatik klima ve Eller Serbest Dacia Kart Sistemi opsiyon olarak müşerinin beğenisine sunulan ekipmanlar olarak göze çarpıyor.

Comfort standart donanım: LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca 4x4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk

Prestige standart donanım: Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket (MediaNav + geri görüş kamerası), Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi + 360°kamera + MediaNav), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi

Yeni Duster İle Bir İlk: E-ticaret İle Online Satış

Her geçen gün gelişen teknoloji ile dijital çağın tüm gerekliliklerine ayak uyduran ve bu alanda lider ve öncü olmayı hedefleyen Renault Mais, e-ticaret uygulamasını ilk kez Yeni Duster ile hayata geçiriyor. İlk yüz adet Yeni Duster internet üzerinden satışa sunuluyor. Dacia e-ticaret web sitesini ziyaret ederek araçlarını diledikleri gibi konfigüre etme şansına sahip olan müşteriler, showroomları ziyaret ederek gerçekleştirecekleri test sürüşünün ardından araçlarını satın alabiliyorlar. Proje kapsamında yüz müşteri, Yeni Duster’ı, pazara sunulmadan iki hafta önce özel hediyeler ve toplu teslimat töreni ile satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.