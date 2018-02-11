BantBoru Büyümeye Devam Ediyor

Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen 100 araçtan 4’ünde kullanılan ülkemizin kendi alanındaki lider kuruluşu BANTBORU, ihracat pazarları arasına dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Hindistan’ı da ekledi.

Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider kuruluşu BANTBORU, küresel ayak izini genişletmeyi sürdürüyor.

BANTBORU, faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü pozisyonunu korurken; küresel pazarda marka bilinirliğini ve markalı satışlarını artırma stratejisi kapsamında, hedef belirlediği pazarlar arasında yer alan Hindistan’da da faaliyetleriniz sürdürüyor. Bu ülkede 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren BANTBORU 2018 yılı itibarı ile hedeflediği büyüme rakamları için düğmeye bastı. Ülkenin en önemli otomotiv buluşması Hindistan Auto Expo 2018 Fuarı’nda yerini alan BANTBORU, fuarda sektörün nabzını tutmayı hedefliyor.

BANTBORU CEO’su Sinan Gider, Auto Expo 2018 Fuarı’nı da şu sözlerle değerlendirdi: “Hindistan’da halen yüzde 60 düzeyinde olan otomotiv üretimi kapasite kullanımının, yüzde 80 düzeyine çıkması bekleniyor. Katılım gerçekleştirdiğimiz Auto Expo 2018, BANTBORU’nun Hindistan pazarındaki marka algısının yerleştirilmesi ve daha da gelişmesi açısından önemli bir adım oldu.”

İhracat Gelirlerini Yüzde 30 Artırma Hedefi

Sinan Gider, Hindistan pazarına dair şunları söyledi: “2017 yılında 15 Milyon Avronun biraz üzerinde gerçekleşen ihracatımızı, 2018 yılında 19 Milyon Avro düzeyine yaklaştırmayı hedefliyoruz. İhracat büyümesini sürdürülebilir kılmak için kendimize hedef pazarlar belirledik. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Hindistan, bu hedef pazarlar arasında yer alıyor. Gelecekteki en önemli otomotiv pazarlarından biri olacak olan Hindistan’da, ülkenin en güçlü yerel kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz.”

Büyüme Potansiyeli Güçlü Pazar

Sinan Gider, sözlerine devamla, şöyle konuştu: “Bu ülkede büyümenin ivmelenerek devam etmesi beklentisi ön plana çıkıyor. Teşvik ve alt yapı yatırım projelerinin, Hindistan’ın küresel üreticiler için bir üretim üssü haline gelmesini sağlaması bekleniyor. Bu önemli pazarda ilk önceliğimizi, fren borusu alanında stratejik ortaklıklar kurmak oluşturuyor. Bu ülkede ilk satışlarımız, fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılan çift katlı hidrolik boru satışlarından oluşmaktadır. İş birliğimizin güçlenmesiyle, bu rakamların artmasını da öngörüyoruz.”