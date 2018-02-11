Palandöken: Et İthalatı Biter, Köyden Kente Göç Azalır
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Palandöken: Et İthalatı Biter, Köyden Kente Göç Azalır


Palandöken: Et İthalatı Biter, Köyden Kente Göç Azalır
Palandöken: Et İthalatı Biter, Köyden Kente Göç Azalır Çiğdem Yeniay - Tarih: 11-02-2018 Saat: 11:33
Anasayfa Eko Gündem Palandöken: Et İthalatı Biter, Köyden Kente Göç Azalır

TESK Başkanı Palandöken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından açıklanan köyüne geri dönen çiftçilere sağlanacak 300 baş damızlık koyun projesini değerlendirdi. Projeyi olumlu değerlendirdiklerini belirten Genel Başkan, “300 baş damızlık koyun projesi et ithalatını bitirir” dedi.

TESK Başkanı Palandöken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından açıklanan köyüne geri dönen çiftçilere sağlanacak 300 baş damızlık koyun projesini değerlendirdi. Projeyi olumlu değerlendirdiklerini belirten Genel Başkan, “300 baş damızlık koyun projesi et ithalatını bitirir” dedi.

“300 Baş Damızlık Koyun Projesi Et İthalatını Azaltır”

Kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun genel başkanlığını yapmakta olan Bendevi Palandöken, bakanlığın projesini değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Köyünü bırakarak kentlere göç eden çiftçilerin evine geri dönmesi için başlatılacak olan 300 baş damızlık koyun projesinin önemli olduğunun altını çizen Palandöken, projenin et ithalatını düşüreceğini, köylerin yeniden eski hareketli günlerine geri döneceğini ve projenin işsizlik rakamlarına olumlu yansıyacağını aktardı.

Türkiye’nin yıl bazında en az bir milyon 200 bin tonluk ihtiyacın 300 bin tonluk bölümünü et ithali ile giderdiğine vurgu yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından yapılan açıklamada sadece damızlık koyun desteğinin olmadığına dikkat çekerek, “Proje asgari ücret ve sigorta fırsatını da içeriyor” dedi.

Nüfusun Yüzde 7,5'i Köylerde

TESK Genel Başkanı, nüfus dağılımına bakıldığında toplamın sadece yüzde 7,5 gibi düşük bir bölümünün köylerde ikamet ettiğini, iş için köyünden ayrılan vatandaş sayısının yüksek olduğunu, projenin hayata geçmesi halinde köylere göçün başlayacağını belirtti. projeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirmeyi de ihmal etmedi. Projenin köylerin canlanmasını sağlayacağını, cazibesini arttıracağını da dile getirdi.

Düzenlemenin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kentlere devam etmekte olan göç proje ile birlikte azalacak. Hatta kentlere göç edenler yeniden köylerine ve beldelerine geri dönecek. Bu kapsamda köyden şehirlere göçün önlenmesi adına uygulanmakta olan projeler birleşirse daha iyi sonuçlara ulaşılır” şeklinde konuştu. 

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