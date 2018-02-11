İthal Cep Telefonu Faturası 23 Milyar Doları Aştı

Türkiye geçen 10 yıllık zaman diliminde ithal cep telefonuna büyük paralar harcadı. Yapılan hesaplamalara göre ithal edilen cep telefonlarının faturası İstanbul’un üçüncü havalimanı bütçesinin iki katı oldu.

10 Yılda 142 Milyon 500 Bin Adet İthal Edildi

TÜİK tarafından kayıt altına alınan cep telefonu ithalatı verileri incelendiğinde 2007 ile 2017 yılları aralığında Türkiye’nin ithal ettiği cep telefonu 142 milyon 400 bin âdete ulaştı. Bu cihazların fatura toplamı ise tam 23 milyar 708 milyon 146 bin doları kaydetti.

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmayı özellikle 2007 yılından sonra başardı. Durum ithalat rakamlarının artmasını beraberinde getirdi. 23 milyar doların üzerine çıkan cep telefonu ithalatı, İstanbul’un yeni havalimanının maliyetine büyük fark attı. Bilindiği üzere yeni havalimanının maliyeti 12 milyar 800 milyon dolar olarak belirlenmişti. Cep telefonu ithalatının 10 yıllık faturası ise bu maliyetin iki katına denk geldi.

2015 Yılında İthal Cebe 3 Milyar Dolardan Fazla Para Harcadık

Telefon ithalatının yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2007 yılındaki artış dikkatlerden kaçmadı. Türkiye 2007 yılında 15 milyon 811 bin 936 adet cep telefonu ithal etti. İthalat faturasının en yüksek olduğu sene ise 2015 yılında görüldü. Söz konusu senede Türkiye ithal cep telefonuna 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarlık kaynak aktardı. 2017 yılının faturası ise 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

10 Yılın En Düşük İthalatı 2009’da Gerçekleşti

2009 yılında cep telefonu ithalatı ekonomik kriz nedeniyle geçen 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Azalış yüzde 37 olarak ölçüldü. Türkiye’nin bu dönemdeki cep telefonu ithalatı 10 milyon 990 bin 347 adete kadar geriledi. Buna rağmen ithalata aktarılan kaynak 1 milyar 71 milyon 251 bin 602 dolar gibi yüksek bir seviyede oldu.

Çin İthalatın İlk Adresi Oldu

Türkiye ithal cep telefonunda önceliği Çin’e verdi. Ülkeden yapılan ithalat özellikle geçen birkaç yıl içerisinde ilk sıranın sahibi oldu. Ülkeden en fazla ithal edilen cihaz türü ise akıllı cep telefonları olarak kendini gösterdi.