Atatürk Havalimanı Yolcu Sayısıyla ABD’nin Nüfusunu Geride Bıraktı

İstanbul Atatürk Havalimanı 2012-2017 yıllarını kapsayan dönemde iç ve dış hatlar dahil olmak üzere milyonlarca yolcuya kaliteli hizmet verdi. Yapılan hesaplamalara göre bu yıllarda ulaşılan yolcu sayısı 338 milyon 559 bin 960 oldu.

Atatürk Havalimanı 10 Yılda Yolcu Sayısını Sürekli Artırdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından kayıt altına alınan veriler son on yılda Atatürk Havalimanın yoğun bir dönemden geçtiğini kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre 2007 yılında 23 milyon 196 bin 229 kişi Atatürk Havalimanından hizmet aldı. Bu rakam 2008 yılında 28,5 milyon yolcuya ulaştı. Bir sonraki yılın kayıtları havalimanın 29 milyon 812 bin 888 yolcuya ev sahipliği yaptığını gösterdi. 2010 yılındaki yolcu sayısı ise 2,3 milyon kişi yükseldi. Toplamdaki yolcu sayısı 32 milyon 143 bin 819’a kadar çıktı.

Atatürk Havalimanı 2011 senesinde iç ve dış hatlar dahil olmak üzere 37 milyon 394 bin 694 kişiye birinci sınıf hizmet ayrıcalığı yaşattı. Bir sonraki yılın yolcu sayısı 45 milyon kişilik sınırı aştı. Takvimler 2013 senesini gösterdiğinde havalimanını kullanan yolcu sayısı 51 milyon 297 bin 790 kişiyi buldu. Bir sonraki yılın kayıtlarına göre 56 milyon 695 bin 166 yolcunun rotası Atatürk Havalimanından geçti.

Geçen son iki yılın verilerine göre 2015’de 61 milyon 332 bin 124 kişi havalimanından kalkan uçaklarda yer aldı. Bir sonraki yıl yolcu sayısında az bir düşüş yaşansa da toplamdaki sayısı 60,5 milyona yakın oldu.

ABD’nin Nüfusundan Fazla Yolcuya Hizmet Verdi

2017 yılı kayıtları bir önceki yıla 3 milyon kadar fark atarak, 63 milyon 727 bin 448 kişinin havalimanını kullandığını gösterdi. Son on yılın toplamı ise 489 milyon 660 bin 722 kişiyi buldu. 489 milyon 660 bin 722 yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, 2012-2017 yılları arasında 338 milyon 559 bin 960 yolcuyu ağırladı. Bu rakam ABD’nin 329 milyon 256 bin 465 toplam nüfusunun üzerine çıkıldığını kanıtladı.