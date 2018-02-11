Kocaeli Zoru Başardı! Her Bir Saate 72 Adet Üretti

Kocaeli kentinde üretim yapan dört otomotiv firmasının geçen yılki üretimi büyük ölçüde arttı. Otomotivin dev ismi olan firmaların saat başı üretim adeti 72 oldu.

Otomotiv Üretim ve İhracatı Çıta Yükseltti

Otomotivin kalbi konumunda olan kentler arasında yer alan Kocaeli’de Hyundai Assan, Honda Türkiye, Anadolu Isuzu ve Ford Otosan üretime aralıksız devam ediyor. 2017’de üretimdeki kapasite artışı çıktılara olumlu yansırken, üretilen araçların ihracatı da yukarı yönlü hareket etti.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından kayıt altına alınan verilere göre kentte faaliyet gösteren otomotiv firmalarının üretim bantlarından çıkan otomobil sayısı toplamda 281 bin 565 adet oldu. Firmaların üretim merkezlerinde toplamda 2 bin 569 adetlik kamyon üretildi. Bunun yanında 4 otomotiv firmasının kamyonet üretim miktarı 289 bin 897 adete ulaştı.

Kocaeli kenti 2017 yılında 353 adetlik otobüsü üretim bantlarından çıkardı. Aynı yıl üretilen minibüs sayısı 53 bin 806 gibi yüksek bir adete yükseldi. Firmalar toplamda 902 adetlik midibüs üretimine imza attı. Tüm bu ürün çıktılarının toplamı ise 629 bin 92 adeti gösterdi.

Üretimin Yüzde 36’sı Kocaeli’nden Geldi

Otomotiv sektörünün kalbi Bursa’da atmaya devam etse de, Kocaeli kenti de Türkiye’nin toplamdaki üretiminden hatırı sayılır bir pay aldı. Hesaplamalara göre Kocaeli toplam üretimin yüzde 36’lık kısmını gerçekleştirdi.

Geçen sene Kocaeli kentindeki üretim merkezlerinden çıkan kara taşıtlarının büyük bölümü dış ticarete konu oldu. Buna göre kent üretiminin yüzde 81’lik kısmını yurtdışına sattı. Satıştaki adet 509 bin 994 olarak kayda geçti. Otomotiv sektörünün toplam ihracatı ile kentten yapılan ihracat verileri orantılandığında, Kocaeli ihracatın yüzde 38’lik kısmını tek başına yapmayı başardı.

Kocaeli’nde üretim ve ihracat lideri firma Ford Otosan olarak belirlendi. Bu firmayı Hyundai Assan takip etti. Listenin üçüncü ismi Honda Türkiye olurken, dördüncü sıranın sahibi Anadolu Isuzu oldu.