Şırnak İhracatta İbreyi Yukarı Döndürdü

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği verileri 17 kent arasında Ocak ayı ihracat liderinin Şırnak olduğunu gösterdi. Buna göre Şırnak 2018’in Ocak ayında 24 milyon dolarlık ihracata imza attı.

17 Kentin İhracat Birincisi Şırnak!

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından kayıt altına alınan Ocak ayı verileri incelendiğinde, birliğin sorumluluk alanı dahilinde yer alan 17 kentin toplamda 134 milyon 212 bin dolarlık ihracat yaptığı belirlendi. Bu tutarın yüzde 18 gibi büyük bir bölümü ise Şırnak kentinden yapılan ihracatla sağlandı.

Doğu Anadolu 171 Ülkeye İhracat Yaptı

Ocak ayında birlik kayıtlarına göre 17 kent, 171 farklı ülkeye ihracat yaptı. İhracattan elde edilen gelir 134 milyon 212 bin doları buldu. Geçen ay ihracatta lider kent Şırnak olarak belirlendi. Buna göre kentten yapılan dış satımın toplam tutarı 24 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında yapılan ihracatsa 21 milyon dolar seviyesinde kaydedilmişti. Her iki yılın karşılaştırılması yapıldığında artışın yüzde 14’e denk geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu İhracatçılar Birliği sorumluluğunda yer alan kentlerden ocak ayında en yüksek ihracatı yapan ikinci kent Iğdır oldu. Bunu Elâzığ ile Hakkari kentleri izledi.

Iğdır’ın Ocak ayı ihracatı kent ve ülke ekonomisine 7,7 milyon dolar katkı sağladı. Elazığ geçen ay 2,3 milyon dolarlık ihracatla, dış ticaretini yüzde 17 artırdı. Hakkâri aynı ayda 4 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

“İhracatta Gelinen Nokta Sevindirici”

Anadolu İhracatçılar Birliği’nin başkanlık görevini yürütmekte olan Cemal Şengel, Şırnak’ın ihracat başarısının yüksek olduğunu, 17 kent arasında liderlik koltuğuna oturduğunu belirtti. Yaşanan gelişmelerin memnuniyet verici olduğunun altını çizerek, ihracat ürünlerinde başı gıdanın çektiğini dile getirdi. Bunun yanında Ocak ayında taze meyve ve sebze ihracatının da arttığını aktardı.

Şengel bölge ihracatını genel olarak değerlendirdiklerin dış ticaretin yukarı yönlü olduğuna vurgu yaptı. Artıştan hem birlik hem bölgede faaliyet gösteren ihracatçı firmaların hem de bölge halkının memnun olduğunu sözlerine ekledi.