CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan ve yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat ile yarış teknelerinin sergilendiği CNR Avrasya Boat Show’un ilk gününe gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 30 arttı.

Fiyatı 3.500 TL ile 5.2 milyo Euro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuarın ilk gününde 2 mega yat ile çok sayıda teknenin satışı gerçekleştirildi. Yat ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının da sinyalini verdi.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show’un (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10 Şubat’ta yapılan ilk gün açılışında hem ziyaretçisiyle hem de tekne satışlarıyla katılımcıların yüzünü güldürdü. Fuarda, alanında dünya denizcilik sektörünün önde gelen markalarının yer alması ziyaretçi sayısına büyük katkı sağladı. Böylece CNR Avrasya Boat Show’un ilk gününe gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşandı. Ziyaretçiler, denizcilik sektörüne ait 3.500 deniz aracı içerisinde aradıkları her ürüne ulaşma imkanı bulmanın yanı sıra fuarda düzenlenen etkinliklere de yoğun ilgi gösterdi.

CNR Avrasya Boat Show’da Bu Yıl Sirenler İlk Günden Çaldı!

13’üncü kez kapılarını açan CNR Avrasya Boat Show, dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları da ağırladı. Fiyatı 3.500 TL ile 5.2 milyon Euro arasında değişen yatların sergilendiği fuarın ilk gününde 2 mega yat ile birçok teknenin de satışı gerçekleştirildi. Fuardan sonra sahiplerine teslim edilecek olan yat ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının da sinyalini verdi.

18 Şubat’a Kadar Açık Kalacak

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen fuar, 18 Şubat tarihine kadar açık kalacak. 85 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası, yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarda, Jeanneau, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Honda, Yamaha, Suzuki, Yanmar, ve Zar Boat gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen markaları da yer alıyor.