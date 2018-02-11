CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü
Advert Advert Advert

CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü


CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü
CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü Elif İşçi - Tarih: 11-02-2018 Saat: 13:20
Anasayfa Şirketler CNR Avrasya Boat Show İlk Günden İlgi Gördü

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak tanımlanan Avrasya Boat Show bugün ziyaretçilere açıldı. İlk günden yoğun bir ilgiyle karşılanması dikkat çekerken geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış meydana geldi.

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan ve yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat ile yarış teknelerinin sergilendiği CNR Avrasya Boat Show’un ilk gününe gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 30 arttı.

Fiyatı 3.500 TL ile 5.2 milyo Euro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuarın ilk gününde 2 mega yat ile çok sayıda teknenin satışı gerçekleştirildi. Yat ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının da sinyalini verdi.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show’un (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10 Şubat’ta yapılan ilk gün açılışında hem ziyaretçisiyle hem de tekne satışlarıyla katılımcıların yüzünü güldürdü. Fuarda, alanında dünya denizcilik sektörünün önde gelen markalarının yer alması ziyaretçi sayısına büyük katkı sağladı. Böylece CNR Avrasya Boat Show’un ilk gününe gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşandı. Ziyaretçiler, denizcilik sektörüne ait 3.500 deniz aracı içerisinde aradıkları her ürüne ulaşma imkanı bulmanın yanı sıra fuarda düzenlenen etkinliklere de yoğun ilgi gösterdi. 

CNR Avrasya Boat Show’da Bu Yıl Sirenler İlk Günden Çaldı!

13’üncü kez kapılarını açan CNR Avrasya Boat Show, dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları da ağırladı. Fiyatı 3.500 TL ile 5.2 milyon Euro arasında değişen yatların sergilendiği fuarın ilk gününde 2 mega yat ile birçok teknenin de satışı gerçekleştirildi. Fuardan sonra sahiplerine teslim edilecek olan yat ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının da sinyalini verdi.

18 Şubat’a Kadar Açık Kalacak
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen fuar, 18 Şubat tarihine kadar açık kalacak. 85 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası, yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarda, Jeanneau, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Honda, Yamaha, Suzuki, Yanmar, ve Zar Boat gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen markaları da yer alıyor.

cnr boat show ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları! Azalış Bu Hafta Yüzde 1,66
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum
11 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Hafta Sonu Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasasında Son Durum