Kripto Paraların Geleceği Değerlendirildi!

“Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” konulu panel, SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür’ün başkanlığında, ekonomi yazarı Erkin Şahinöz ve İslam Memiş ile SETA Ekonomi Araştırmacısı Şerif Dilek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’nın yapmış olduğu açıklamalarda, son zamanlarda meşhur olması sebebiyle gündemde uzunca bir süre kalan Bitcoin ve kripto paraların gelişimi ve geleceği değerlendirilirken, Blockchain teknolojisinin getirdiği büyük dönüşümden bahsedildi.

Blockchain teknolojisinin getirdiği dönüşümün etkisine işaret eden Şerif Dilek, Bitcoin’in konsept olarak varlığının önemini vurguladı. Küresel krizin ardından Bitcoin’in insanların finans dünyasına güvenlerini yitirdikleri bir dönemde alternatif bir para birimi olarak gündeme geldiğini dile getiren Dilek, kripto para piyasasına yönelik güncel veriler ve dünyadaki mevcut duruma dair açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin Güvenliği İçin Devlet Denetim Yapmalı

Bitcoin’in tükettiği enerji bakımından çevresel etkilerinin ciddi sorunlara neden olduğunu ifade eden Dilek, Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatlarındaki kararsızlık, aşırı oynaklık ve yasal statülerinin belirsizliğinin henüz yeteri kadar piyasa derinliğine ulaşamadığı için ve spekülatif yatırım aracı olarak kullanılması gibi riskler oluşturduğunu belirtti.

Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların ümit verici olduğunu fakat devletlerin kripto paralara karşı tutumlarının asli belirleyici olacağını aktaran İslam Memiş, kripto paraların arkasında bir devletin olmamasının yatırımcılar tarafından düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Devletin para basma gücüne karşı yapılan bu harekete tepkisiz kalınmayacağını ifade eden Memiş, kripto paralara yatırım yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletlerin bu piyasaları denetlemesi ve düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti.