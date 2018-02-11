Gelişmekte Olan Ülkelere 500 Milyon Dolarlık Fon Oluşturuldu
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Gelişmekte Olan Ülkelere 500 Milyon Dolarlık Fon Oluşturuldu


Gelişmekte Olan Ülkelere 500 Milyon Dolarlık Fon Oluşturuldu
Gelişmekte Olan Ülkelere 500 Milyon Dolarlık Fon Oluşturuldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 11-02-2018 Saat: 14:20
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İKB liderliğinde 500 milyon dolar değerinde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kurulduğuna dikkat çeken Sindi, kurulan bu fonla İslam ülkelerinde 5 sene içinde fikirlerin ürünlere dönüştürülmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkan Danışmanı Hayat Sindi, İKB grubu tarafından açılan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nu ile 57 üye ülkede sürdürülebilir kalkınmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırılacağına işaret etti. Yarın düzenlenen toplantıda fonun tanıtılacağının bilgisini veren Sindi, fon sayesinde vatandaşlara, topluluklara ve ülkelere potansiyellerinin fark edilmesi için ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji ve yenilik araçlarının sunulacağını dile getirdi.

Fondan kimlerin, hangi yolla faydalanacağını Ankara'da açıklayacaklarını belirten Sindi, İKB’nin doğru inovasyon yönetimi altyapısını oluşturması halinde, bankaya üye olan ülkelerin gelecek dönemlerde kendi sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlayabileceklerini aktardı. Fonun asıl amacının İslam ülkelerinin yaşadığı problemlere çözümler sunmak olduğuna dikkat çeken Sindi, bu çözümlerle açlığın tamamen ortadan kaldırılması, kaliteli eğitim, temiz su, sağlık, refah, temiz enerji ve altyapı sağlama yönündeki sorunların çözüm sürecinin hızlanacağını anlattı.

Ülkelerin Gelişim Hızını Arttıracak

Fonun İKB'ye üye ülkelerde kalkınma problemlerini çözmeye destek sağlayacağını belirten Sindi, projenin başarılı olacağına emin olduğunu ifade ederek, bunun için yalnızca sabırlı ve gerçekçi olunması gerektiğini dile getirdi. Toplumların değişiminin kısa sürede olamayacağına işaret eden Sindi, fonun İslam ülkelerinde 5 sene içinde fikirlerin ürünlere dönüştürülmesine fırsat tanınacağını aktardı. Fon ile her bilim insanına, teknoloji uzmanına ve yenilikçiye bir şans tanınacağını belirten Sindi, fonun milyonlarca insanın hayatında ciddi değişiklikle oluşturacak bir fon olduğunu vurguladı. Sindi, Katılım Platformu Merkezi ile bağlantılı olan fonun, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal ilerlemeleri, bilim, teknoloji ve yenilikçi odaklı çözümler sayesinde hızlandıracağını anlattı.

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