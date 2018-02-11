Halka Arzlara Teşvik Verilirse Enflasyon Ve Faiz Oranları Düşer!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'da yürütülen çalışmalar ve hedeflerine yönelik değerlendirmelerini sundu. 2018 senesinin sonuna kadar önemli halka arzların gerçekleşeceğini dile getiren Karadağ, ilerleyen süreçte Enerjisa’nın halka arzında olduğu gibi uluslararası ve yerli yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arzların devam edeceğine işaret etti.

Merkez Bankası’nın uzun bir süredir piyasayı 100 milyar liranın üstünde fonladığına dikkat çeken Karadağ, daraltıcı para politikasının bu şekilde uygulanmaması gerektiğini belirtti. 2017 senesinde Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin desteğiyle bankacılık sektörünün fonlamasını artırdıklarını ifade eden Karadağ, bu durumun ise mevduatlarda baskıya neden olduğunu anlattı. Mevduat tabanının sınırlı olması sebebiyle kredi talebindeki artışın mevduat faizlerinin de artmasına yol açtığını ifade eden Karadağ, mevduat ve kredi faizlerindeki artışın ise enflasyonu tetiklediğini aktardı.

Başarılı Şirketlerin Halka Arzı Sektörü Güçlendirir

Bu nedenle çözümün sermaye piyasalarında ve halka arzda olduğunu ifade eden Karadağ, sektörlerde başarı gösteren şirketlerin halka arz yöntemiyle, sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli finansmana kavuşturulması ile bankalara yönelen kredi talebinin geri çekileceğini belirtti. Rahatlayan bankaların ise mevduatları düşüreceğini dile getiren Karadağ, enflasyon beklentilerinin aşağı çekileceğini, Merkez Bankası’nın ise para politikası uygulamasını yürütürken zorlanmayacağını anlattı. Finans otoriteleri ile birlikte çalışarak piyasanın güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Karadağ, halka arz edilen şirkete 1- 2 milyar lira öz kaynak finansmanı yöntemiyle fon toplandığında o şirketin bulunduğu sektörün rahatlayacağını belirtti. Bu süreçte her sektörden birer başarılı birkaç şirketin halka arz edilmesiyle sektör riskinin azalacağını ve kısa süre içinde tek haneli faiz oranlarının görüleceğini anlatan Karadağ, faiz oranlarıyla mücadelede halka arzlara teşvik edilmesinin önemine işaret etti.