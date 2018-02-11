Bakan Tüfenkci Çinlilere Türkiye İçin Yatırım Çağrısı Yaptı!
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Bakan Tüfenkci Çinlilere Türkiye İçin Yatırım Çağrısı Yaptı!


Bakan Tüfenkci Çinlilere Türkiye İçin Yatırım Çağrısı Yaptı!
Bakan Tüfenkci Çinlilere Türkiye İçin Yatırım Çağrısı Yaptı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 11-02-2018 Saat: 15:24
Anasayfa Yatırım Bakan Tüfenkci Çinlilere Türkiye İçin Yatırım Çağrısı Yaptı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Çin'e yapılan ihracatın arttırılması ve daha çok Çinli yatırımcının Türkiye’ye çekilmesi için ortaklık çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Resmi Çin ziyaretine yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı” kapsamında Çin'de iş adamlarıyla görüşmeler yaptığını aktardı. Tüfenkci, Çin'in ekonomisi ile dünyada en önemli ekonomik güçlerden birisi olduğuna dikkat çekti.

E-Ticaretin son dönemlerde gözterdiği güçlü büyümesine işaret eden Tüfenkci, Çin'in büyük bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade etti. Türkiye'de E-Ticaretin ekonomi içerisindeki payının giderek arttığını vurgulayan Tüfenkci, ülkede E-Ticaretin ekonomideki payının yüzde 3.6 seviyesine ulaştığını belirterek, yapılan yeni düzenlemelerle bu oranın günden güne arttığını dile getirdi.

E-Ticaret konferansında kolaylaştırıcı yöntemler, gümrüklerin E-Ticaretteki önemi gibi konulardan konuşulduğunu aktaran Tüfenkci, Türkiye'nin son zamanlarda faaliyete soktuğu E-Ticaret yapan internet sitelerine “Güven Damgası” uygulamasının, konferansa katılanlar tarafından çok ilgi gördüğünü belirtti. Tüfenkci, Çin’in dünyada ekonomik olarak ciddi bir seviyede olduğunu bu nedenle Türkiye’nin Çin’e yatırım yapmasının gerekliliğini anlattı.

İthalat Ve İhracat Dengesi Sağlanmalı

Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğunu bildiren Tüfenkci, Çin'den ithalat ve Çin'e ihracat arasındaki dengesizliğine giderilmesi hakkında görüşme yaptıklarını ifade etti. Çin'e yapılan ihracatın arttırılması ve daha fazla Çinli yatırımcının ülkeye çekilmesi için iş birliği çağrısı yaptıklarını aktaran Tüfenkci, Türkiye açısından Çin'de çok fırsat olduğunu, aynı şekilde Çin’de de Türkiye için çok fırsat olduğunu dile getirdi.

Çin'de sektör lideri şirket Huawei yetkilileri ile de geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Tüfenkci, Türkiye'ye 15 senedir yatırım yapan Huawei ile ülkeye olan yatırımlarını güçlendirmesi ve daha yakın iş birlikleri kurması yönünde görüştüklerini ifade etti.  

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