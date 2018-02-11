Borçlanma Maliyetlerini Sınırlayacak Uygulama!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, torba tasarıda bulunan "Tek Hazine Kurumlar Hesabı"na yönelik düzenlemeyi değerlendirdi. Bu düzenlemeyle genel bütçe kapsamındaki idarelerin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği Tek Hazine Hesabı'nın kurumların mevcut idari ve bütçesel süreçlerinde bir değişikliğe neden olmayacağını belirten Şimşek, bu uygulama ile mali kaynaklarının hak sahipliği değil, sadece yönetiminin Hazineye geçeceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda kurumların mevcut durumda olduğu gibi bütçelerine göre kendi tasarrufları doğrultusunda harcamalarını yapabileceğini ve yalnızca nakit ihtiyaçları için Hazineye nakit talebinde bulunacaklarının bilgisini veren Şimşek, Hazine tarafından bu kurumların nakit ihtiyaçlarının günlük olarak karşılanacağını aktardı.

Mali Kaynak Büyüklüğü 40 Milyar Liraya Ulaşacak

Yeni düzenlemeyle "Tek Hazine Kurumlar Hesabı"nda değerlendirilecek kaynakların kapsamının tespit edilmesine yönelik yetkinin Bakanlar Kurulunda olacağını ifade eden Şimşek, ilk planda özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, SGK ve İŞKUR ve özelleştirme, tanıtma fonu gibi bütçe dışı fonların aşama aşama kapsama alınacağını bildirdi. Tahmini olarak sisteme dahil edilecek kurumların mali kaynak büyüklüğünün 40 milyar lira değerinde olduğuna işaret eden Şimşek, bu kaynakların önemli bir bölümünün kamu sermayeli bankalarda vadesiz veya kısa vadeli mevduat hesaplarında değerlendirildiğini anlattı.

Kamunun nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta yönetilmesi sayesinde bu kaynakların banka hesaplarında atıl kalmasının engelleneceğini belirten Şimşek, uygulama ile kamu nakit yönetiminde büyük bir etkinlik artışının sağlanacağına dikkat çekti. Yeni sistemde Hazinenin Tek Hazine Kurumlar Hesabı'ndaki kurumlara ait nakit mevcudunu ve şu an aktif olan Tek Hazine Hesabı sistemindeki Hazine nakdinin beraber yönetileceğini belirten Şimşek, bu durumun güçlü bir nakit rezervi oluşturacağını bildirdi. Şimşek, Hazinenin ve kurumlarının ihtiyaçlarının daha aktif ve verimli bir şekilde karşılanacağına değindi.