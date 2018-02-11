Bu Hafta Piyasalarda Yoğun Veri Akışı Takip Edilecek!

Dünya borsalarında gözlemlenen sert düşüşlerin sonlanıp sonlanmadığı merak konusu olurken, bu hafta içerisinde piyasalarda yoğun bir veri akışı söz konusu. Yurt içinde veri akışı bakımından pazartesi ve salı günlerinde bir durgunluk yaşanacağı bildirilirken, hafta ortasında tarım ÜFE ve cari dengenin, perşembe gününde işsizlik, bütçe dengesi, borç stoğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklenti anketinin sonuçlarının takip edileceği belirtildi.

Yurt dışında ise yeni haftada İngiltere'den, Almanya'dan, Euro Bölgesi'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan enflasyon verilerinin yakından izleneceği fiade edilirken, piyasaların enflasyon beklentilerindeki değişim pay piyasalarının ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin üstünde geçtiğimiz hafta sert değişikler meydana geldiği belirtildi.

Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

Bu hafta piyasalar üzerinde yakından takip edilecek olan veriler ise şu şekilde;

12 Şubat Pazartesi gününde saat 22.00 sularında Amerika Birleşik Devletleri ocak ayı federal bütçe dengesi verileri izlenecek.

13 Şubat Salı gününde saat 12.30 sularında İngiltere ocak ayı TÜFE verileri izlenecek.

14 Şubat Çarşamba gününde saat 10.00 sularında Türkiye'de ocak ayı tarım ÜFE verileri ve aralık ayı cari denge verileri, Almanya'da saat 10.00 sularında 4'üncü çeyrek öncü büyüme verileri ve ocak ayı TÜFE verileri, Euro Bölgesi'nde saat 13.00 sularında 4'üncü çeyrek öncü büyüme verileri ve aralık ayı sanayi üretimi verileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 16.30 sularında ocak ayı TÜFE verileri ve ocak ayı perakende satışlar izlenecek.

15 Şubat Perşembe gününde saat 10.00 sularında kasım ayı işsizlik verileri, ocak ayı bütçe dengesi, saat 14.30 sularında şubat ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçları, saat 17.00'da ocak ayı merkezi yönetim borç stoku verileri, Euro Bölgesi'nde saat 13.00 sularında aralık ayı dış ticaret dengesi verileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise saat 16.30 sularında ocak ayı ÜFE verileri, saat 17.15 sularında ocak ayı sanayi üretimi verileri ve ocak ayı kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Haftanın son işlem günü 16 Şubat Cuma günü ise saat 12.30 sularında İngiltere'de ocak ayı perakende satışlar takip edilecekken, 16.30 sularında Amerika Birleşik Devletleri ocak ayı yeni konut inşaatları verileri izlenecek.