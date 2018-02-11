Çağlar: Hurda Teşviki Araç Satışına Muhakkak Yüzde 5'ten Fazla Katkı Sağlar

Yeni Dacia Duster'ın lansmanında açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2018 senesinin ülke ekonomisinde taleplerin teşvik edildiği bir sene olacağının altını çizdi.

Hükümetin, Özel Tüketim Vergisi limitlerinde oldukça güzel değişiklikler gerçekleştirerek, sektör dostu olduğunu gösterdiğini aktaran Çağdaş, Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda da araçların değerleriyle ilişkilendirilip, hakkaniyeti odak alan bir sistemin oluşturulduğundan bahsetti.

Yüzde 10 Daralma Beklentisi

2017 senesine benzer bir talebin bu sene içerisinde de gelmesini beklediklerine vurgu yapan Çağdaş, kendisinin 2017 senesinde taleplerde yüzde 10 seviyede bir daralma beklentisi içerisinde olduğunu da söyledi. Bunun sebebi olarak ise 2016 senesinin son 3 aylık zaman dilimi içerisinde Özel Tüketim Vergisi beklentilerinden dolayı talebin öne çekilmesini gösteren Çağdaş, 2016 senesinde normal şartlarda olması gereken pazarın 850 bin ila 880 bin civarında olduğunu dile getirdi.

2018 senesinde bu çerçeve içerisinde bir talebin olmasını beklemenin normal olduğunu söyleyen Çağdaş, bölge ülkelerine ilişkin birtakım endişeler bulunduğunu aktardı. İnsanların büyük bir bölümünün bekleyip görmek istediklerini ifade eden Çağdaş, 2017 senesinde KOBİ'lere sağlanan teşvikler neticesinde KOBİ'lerde üretim artışı gözlemlendiğini ifade etti.

Bu sene içerisinde 900 bin seviyelerinde bir pazar beklentisi içerisinde girdiklerini dile getiren Çağdaş, hurda teşvikine ilişkin olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 sene öncesinde de bir hurda teşvikinin yapıldığını anımsatan Çağdaş, bu durumun talepler üstündeki etkisinin yüzde 12 ila yüzde 13 seviyelerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yüzde 5'lik Katkı Muhakkak Olur

Öte yandan Çağdaş, yeni yapılan hurda teşvikinde de bahsi geçen rakamlara ulaşılıp ulaşılamayacağını görmek gerektiğini vurgularken, bunun yanı sıra hurda teşvikinin muhakkak yüzde 5 seviyesinin üstünde bir katkı sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.