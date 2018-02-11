Ev Alırken Devlet Bankası mı Özel Banka mı?

Her insanın hayalleri arasında bir ev sahibi olmak oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ev alırken en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise konut kredisi için özel bankaların mı, devlet bankalarının mı daha avantajlı olduğudur.

Mezun olmak, işe girmek, para biriktirmek, yuva kurmak derken; ev hayalini gerçekleştirmek için gerekli olan maddi güç aksaklığa uğrayabilmekte ve gecikmektedir. Günümüzde hem kamu bankaları, hem de özel bankalar; vatandaşların hayalini kurdukları evi satın almaları aşamasında ihtiyaç duydukları nakit desteklerini pratik bir şekilde sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda hükümet tarafından yapılan değişiklikler vasıtasıyla konut kredisi çekmek vatandaşlar için oldukça kolaylaştı. Önceki dönemlerde konut kredisi çekebilmek için kefil şartı arayan bankalar, satın alınacak konut üzerine ipotek tesisi gerçekleştirme yöntemi vasıtasıyla düzenli bir gelir durumuna sahip olan ve kredi istihbaratı olumlu olan herkesin rahatlıkla konut kredisi kullanmasına olanak sağlıyor.

Özel Avantajlar İçin Markalı Projeler!

Ev satın alırken, satın alacağınız evin konumu, yaşı, büyüklüğü gibi durumlar önemli olduğu gibi, aynı zamanda konut üreticisi olan firmanın ya da müteahhidin potansiyeli de önemli. Özellikle büyük şehirlerde inşaat firmaları tarafından büyük reklam kampanyalarıyla tanıtılan projelerden ev satın almak, ilerleyen süreçlerde satış aşamalarında önemli kolaylıklar da sunmaktadır.

Satın alınan konutların sahip olduğu prestij; günümüzde konutların kullanım rahatlığından daha fazla satış etkisi yaratmaktadır. Yatırım için ev satın almak yönünde planı olanlar için, markalı konut projelerinden tercih gerçekleştirmek, oldukça etkili bir faktör olacaktır.

Maaş Alınan Bankalardan Avantajlı Faiz Oranları

Satın almak istediğiniz konutu seçtiniz. Yaptığınız birikim de bu konut için yeterli olmuyor. Çare olarak bankalardan düşük faiz oranları ile konut kredisi çekmek istiyorsunuz. Bu durumda ilk tercihinizi belirlerken; konut satın alacağınız müteahhitlik firmasının bankalar ile bir anlaşması olup olmadığını öğrenmek, size önemli bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle markalı konut projesinden ev almak isteyen vatandaşlar için firmalar, bankalar ile özel anlaşmalar yürüterek vatandaşların avantajlı faiz oranları ile konut satın almalarına yardımcı olmaktadır.

Eğer konut satın alacağınız firmanın herhangi bir banka ile anlaşması yoksa, ilk tercihiniz maaş aldığınız banka olmalıdır. Konut kredisi çekerken; sahip olduğunuz gelir durumunuza ve kredi istihbaratınıza özen gösteren bankalar, aynı zamanda müşterisi olma durumuna, otomatik ödeme talimatı, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi bankadan kullanılan ürün sayısına da önem vermektedir. Bu yüzden, konut kredisi başvurusu yaparken maaş aldığınız bankayı ziyaret etmeniz, önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Bankacılık sektörünün sahip olduğu rekabet düzeyi gereği, hem özel bankalar, hem de kamu bankaları konut kredisi aşamasında birbirinden avantajlı maliyetler sunmaktadır. En uygun maliyet, kişilerin maaşlarını aldıkları banka vasıtası ile sunulduğunundan bahsettiğimiz gibi, özel bankalar ile kamu bankalarını kıyaslamak pek doğru bir tercih olmayacaktır.

Her banka, sahip olduğu sermayeye ve kredi başvurusu yapan kişinin durumuna göre belirli maliyetler sunmaktadır. Bu maliyetler; kişinin banka ile çalıştığı ürün sayısına, kredi notuna, istihbaratına, gelir durumuna, satın alınacak konut için belirlenen ekspertiz değerine göre önemli farklılıklar göstermektedir.