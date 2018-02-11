Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde Dolum İşlemi Başladı!

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde açılışı gerçekleştirilen ilk suni mağara dolum işleminin başlatıldığı belirtildi. Bahsi geçen tesiste, konutların bir senelik doğalgaz tüketiminin yaklaşık olarak yüzde 50'lik bölümünü oluşturan 5.4 milyar metreküp doğalgazın depolanmasının planlandığı bildirilirken, proje çerçevesinde ilk aşama olarak 12 kavernada toplam da 1.2 milyar metreküp doğalgazın depolanacağı ifade edildi.

Tesis 60 Kavernaya Ulaşacak

Söz konusu projenin ikinci aşaması olarak belirtilen ilave 48 kavernanın daha açılmasıyla birlikte tesisin toplam 60 kavernaya ulaşacağı dile getirilirken, böylelikle tesisin tam kapasiteyle hizmet sağlayacağı vurgulandı.

Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, proje çerçevesinde Tuz Gölü'nde bulunan yatakların özel bir yöntem sayesinde eritilerek, bu şekilde boş hacim haline getirildiği ve bahsi geçen hacmin doğalgaz depolama alanına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Projeye 2011 senesinde start verildiğini aktaran Pamukçu, ilk gazın ise geçtiğimiz senenin şubat ayı içerisinde basılmasının ardından faaliyete geçildiğini söyledi. Projenin ilk aşamasında öngörülen 12 kavernadan 6'sının bu sene itibariyle işletmeye alındığını bildiren Pamukçu, bahsi geçen kavernalarla 550 milyon metreküp hacme ulaşılacağını kaydetti.

Senelik Doğalgaz Tüketimi 50 Milyar Metreküp

Ülkemizde halihazırda senelik bazda doğalgaz tüketiminin 50 milyar metreküp olduğunu belirten Pamukçu, bu rakamın 10 milyar metreküp civarının ise konutlarda tüketiminin yapıldığını ifade etti. Tuz Gölü depolama tesisinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, ülkedeki doğalgaz konut tüketiminin yüzde 50'lik seviyesinin karşılanabileceğini dile getiren Pamukçu, geriye kalan kavernaların devreye alınmasıyla beraber projenin ilk aşamasının tamamlanmış olacağını vurguladı.

Öte yandan projenin ikinci aşamasına yönelik de bilgiler aktaran Pamukçu, ihalenin sürdüğünü belirterek, finansman tedariği bakımından kredi sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.