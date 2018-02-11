Erken Rezervasyon Yaptıranlar Dikkat! Aleyhinize Sonuçlanabilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıklamalarda bulunarak, yaz ayları adına yapılacak paket tur ve otel konaklamaları için erken rezervasyonları amaçlayan kampanyaların avantaj sağlamasının yanı sıra tüketicilerin aleyhine sonuçlar meydana getirebildiğini de aktardı.

Tüketicilerin, turizm sektöründe hizmet veren kuruluşlar tarafından yapılan kampanyaları cazip bulduğunu dile getiren Tüfenkci, indirimli olan fiyatlar ve daha fazla taksit seçeneklerine bağlı ekonomik avantajların, erken rezervasyonlu tatil planı yapmaya fırsat sunduğunu ifade etti.

Tercih Edilen Acenteler Sorgulanmalı

Bahsi geçen avantajlardan yararlanmak isteyen tüketicilerin mağdur olmamaları açısından bakanlık olarak daha çok çaba gösterdiklerine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, vatandaşların öncelikle tercih ettikleri seyahat acentelerini ya da turizm tesislerini sorgulamaları gerektiğini bildirdi.

Paket turlar adına başlangıç tarihlerine uzun bir süre bulunurken erken rezervasyon gerçekleştirildiğine, olağan dışı durumlardan dolayı tüketicilerin planlamış oldukları turlara katılım gösteremediklerine ve böylelikle yaptırımlara maruz kaldıklarına değinen Tüfenkci, tüketicilerin paket tur sözleşmelerini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkının bulunduğunu dile getirdi.

Bu tarz durumlarda tüketicilerin yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yapmak şartıyla paket tur sözleşmelerini feshedebileceklerini aktaran Bakan Tüfenkci, bu durumlarda vergi şeklinde ödenmesi zorunlu olan yasal yükümlülükler haricindeki tutarın herhangi bir kesintiye uğramadan iadesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Uyuşmazlık Durumunda Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru

Tüfenkci, tüketicilerin boşa harcanan tatil zamanı adına uygun bir tazminat talebinde bulunabileceğini ifade ederek, bunun yanı sıra ihtiyari sigorta uygulamasının da tüketicilerin yararına olduğunu söyledi. Tüfenkci ayrıca bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümü adına tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulabileceğinin altını çizdi.