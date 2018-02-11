Üreticiler Yatırıma Ayıracağı Kârların Yarısını Bankalara Kaptırdı!

Türkiye'de bulunan en büyük bin sanayi kuruluşunun, sağladıkları kârın yarısını bankalara faiz gideri şeklinde ödemeye başladığı bildirildi.

İSO tarafından yayınlanan "1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Sermaye Maliyeti Analizi" başlığını taşıyan bilimsel araştırma çerçevesinde, en büyük bin sanayi şirketinin, bankalara ödemiş olduğu faiz giderlerinin son 3 senelik zaman dilimi içerisinde 10.8 milyar TL seviyesini gördüğü belirtildi.

Faiz Enflasyonu Tetikliyor, Enflasyon Faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın izlediği yüksek faiz politikasından dolayı bankalardan yüksek faiz ile borçlanmak zorunda kalan imalatçıların, yüksek finansman giderlerini ürünlerin fiyatlarına yansıttığı dile getiriliyor. Bu durumun enflasyona sebep olduğu belirtilirken, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisi adına faizin maliyet unsuru olmasının faizin enflasyonu tetiklediğini, ortaya çıkan enflasyon rakamlarının da faizleri artırdığını dile getiriyor.

Konu hakkında çok sayıda bilimsel makalenin bulunduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir gündeme alarak enflasyonun sebebinin yüksek faiz olduğunu belirten çıkışına karşılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetiminin, resmi internet sitesine "Enflasyonun Nedenleri" başlığını taşıyan özel bir bölüm koydurduğu belirtiliyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Adnan Dalkıran ise faizler hakkında açıklamalarda bulunarak, hiç bir yatırımcının faizi istemeyeceğini, faizlerin yüksek olduğu zamanlarda yatırımların duracağını dile getirdi. Türk Lirası faizlerinin yüzde 20 seviyelerine kadar ulaştığının altını çizen Dalkıran, bu rakamlardan dolayı bahsi geçen faizlerin yatırım yapılabilir faizler olmadığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Faizler Dünyada da Arttı

Döviz bazında dünya genelinde de faizlerin arttığını bildiren Dalkıran, eski rahatlığın şu an söz konusu olmadığına dikkat çekerek, yatırımcıların ciddi seviyede bir finans sorunu yaşadığını ve bu durumun mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Faizlerle alakalı problemin sadece bankaların inisiyatifleriyle çözüme kavuşturulamayacağını söyleyen Dalkıran, faizlerin bir çok sebebinin bulunduğunun, bunun en baş sebeplerinden birinin ise enflasyon olduğunun altını çizdi. Dalkıran, asıl sebep olarak ise ülkein katma değerli üretim gerçekleştirememesi olduğunu göstererek, ülkedeki ilk bin sanayi kuruluşu göz önüne alındığında kârların düşük olduğunu sözlerine ekledi.