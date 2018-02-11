Satış Dalgası Zenginlerin Servetini Etkiledi

Geçtiğimiz Perşembe günü küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanma, zenginlerin de servetini etkiledi. Borsada yaşanan çöküş ile birlikte zenginlerin servetinden kayıp gerçekleşti.

Yaşanan borsa çöküşü, mali olarak en büyük kaybı zenginlere yaşattı. Zenginlerin servetinden 100 milyar dolar silen borsa çöküşü sonucunda, dünyanın en zengin 500 kişisinin servetinde kayıp yaşandı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisinin her birinin servetinde en az 1 milyar dolar kayıp oldu.

Kayıp yaşayan isimler arasında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi isimler yer alıyor.

Jeff Bezos 5 Milyar Dolar Kaybetti

Kayıp yaşayan zenginler arasında en çok para kaybı yaşayan kişiler arasında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Borsadaki çöküş ile birlikte servetinden 5,3 milyar dolar kayıp yaşayan Bezos’un ardından listenin ikinci sırasında ise Mark Zuckerberg yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan Mark Zuckerberg servetinden toplamda 3 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Mark Zuckerberg’ten sonra ise üçüncü sırada Berkshire Hathaway Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett yer aldı. Mark Zuckerbeg ile aralarında çok az bir fark bulunan Buffett servetinden 3 milyar dolar kaybetti.

Berkshire Hathaway Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett’ten sonra, Microsoft’un yaratıcısı Bill Gates yer alıyor. Bill Gates, yaşanan borsa çöküşünden sonra servetinden 2 milyar dolar kaybetti.

Borsadaki çöküşten hiç etkilenmeyen isimler de listede yer aldı. Donald Bren, Jim Simons, Ray Dalio, Hugh Grosvenor, Stephen Ross, George Soros, Melker Schorling, Eli Broad, Diane Hendricks, John Paulson gibi isimler borsanın çöküşünden etkilenmeyen isimler olarak görüldü.