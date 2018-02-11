Mehmet Şimşek: Piyasadaki Düzeltmeler Kaygı Uyandırmasın

Ekonomiden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Oranını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Eylem Planı toplantısına katıldı. Katılmış olduğu toplantıda konuşma yapan Şimşek, piyasadaki düzeltmelerin kaygı uyandırmaması gerektiğini vurguladı.

Kişi başına düşen milli gelire ve refah düzeyine dikkat çeken Mehmet Şimşek, kişi başına düşen milli geliri ve refah düzeyinin arttırdıklarını dile getirdi. Reformlarda radikal ve hızlı davranılması gerektiğini belirten Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, kişi başına düşen milli gelir ve refah düzeyinin bu duruma bağlı olduğuna da dikkat çekti.

1980 ve 2000 yıllarına ait Türk ekonomisine de değinen Şimşek, 2000 yılında 5 bin küresel şirketin olduğunu, günümüzde bu sayının 58 bine ulaştığını ve hedeflerinin bu sayıyı 100 bine ulaştırmak olduğunu söyledi.

Büyüme Potansiyelini Yükseltiyoruz

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu eylem planı ile yeni bir ekonomik reform hareketinin başlangıcının yapıldığını söyledi. Bu adımlar ile ekonomik büyümeyi hızlandırdıklarını ve katkıda bulunduklarını da dile getiren Şimşek, Dünya Bankası İş Yapma Endeksi’nde yaşanacak sıçramanın Küresel Rekabet Endeksi’nde de yaşanacağını vurguladı.

Türk ekonomisinin ve Türkiye’nin her daim şoklara karşı hazırlıklı olduğunu da ifade eden Şimşek, gelecek dönemlerde yaşanabilecek şoklar için Türkiye’nin ekonomik temelini daha da sağlamlaştırma çalışmaları içerisinde bulunduklarını konuşmasına ekledi.

İç ve dış şoklara karşı dayanıklılığın arttırılmaya çalıştığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yakın zaman içerisinde kur riski ile ilgili faaliyetlerde bulunacaklarını ve döviz kuru üzerinde yönetim sahibi olmaya ilişkin kararlar aldıklarını ve uygulayacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.