Yıldız Holding Kredilerini Yapılandırmak İstiyor
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Yıldız Holding Kredilerini Yapılandırmak İstiyor


Yıldız Holding Kredilerini Yapılandırmak İstiyor
Yıldız Holding Kredilerini Yapılandırmak İstiyor Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 11-02-2018 Saat: 20:06
Anasayfa Şirketler Yıldız Holding Kredilerini Yapılandırmak İstiyor

Kredilerini yapılandırmak amacı ile 10 banka ile görüştüğü iddia edilen şirketin, 3 yıl geri ödemesiz olarak tüm borçlarının faizleri ile birlikte vadelerinin uzatılması için görüşmeler yapılıyor.

Bloomberg Haber Ajansı tarafından yapılan habere göre, Yıldız Holding kredilerini yapılandırmak istiyor. Kredilerini yapılandırmak amacı ile 10 banka ile görüştüğü iddia edilen şirketin, 3 yıl geri ödemesiz olarak tüm borçlarının faizleri ile birlikte vadelerinin uzatılması için görüşmeler yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Salı günü bankalar ile görüşme yaptığı iddia edilen Yıldız Holding’in, bankalardan talep etmiş olduğu vade uzatma isteği değerlendirme altına alındı. Şirketin bu talebi üzerine akıllarda “Yıldız Holding zor durumda mı?” sorularının yer almasına sebep oldu.

Ülker Bisküvi tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin borçlanma oranının uluslar arası standartlara göre düşük bir seviyede olduğu bildirildi.

Yıldız Holding’in Kredilerinin Vadesi Uzayacak mı?

Yıldız Holding şirketinin 10 bankaya talepte bulunduğunu bildiren Bloomberg Haber Ajansı’nın yapmış olduğu habere göre, şirketin yapılandırmak istediği krediler arasında 3,1 milyar dolarlık United Biscuits alımı için kullanmış olduğu kredi de yer alıyor.

Yıldız Holding tarafından bu haberin üzerine Bloomberg’e açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şirketin Salı günü bankalar ile toplantı yaptığını ve şirketin giderek hızlı büyümesi sebebi ile kredilerinin tek çatı altında toplanmak istediğini, bankalar tarafından Yıldız Holding’e refinansman teklifinin geldiği bildirildi. Refinansman teklifi olarak bankalardan sendikasyon kredisi teklifi alan şirket, Yapı ve Kredi bankası ile çalışmalarına devam ettiklerini de bildirdi.

Bloomberg Haber Ajansı tarafından yapılan bu haberden sonra Yıldız Holding’in hisselerinde düşme yaşandı. Dün akşam 22.74 TL ile kapanan hisseler, 22.48 TL’ye düşerek, 1.14 lira değer kaybı yaşadı. Yılız Holding’in en düşük hissesi 21.96 lira olarak gözlendi. 

Bloomberg Yıldız Holding sendikasyon kredisi
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