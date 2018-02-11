Murat Ülker’den Çalışanlarına Mektup

Bloomberg Haber Ajansı tarafından yapılan haberde, Yıldız Holding’in 6 milyar dolar seviyesinde bulunan borcu için bankalar ile görüştüğünü ve banka sayısının 10’u bulduğu dile getirilmişti. Yıldız Holding’in bulunan 6 milyarlık borcunun 1 milyar dolarını tekrardan yapılandırmak istemesi ve kredilerini 3 yıl geri ödemesiz olarak faizleri ile birlikte vadelerini uzatmak istemesinin ardından, Murat Ülker’de çalışanlarına bir “kredi” mektubu yazdı.

Çalışanlarını bilgilendirmek amacı ile yazmış olduğu mektupta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in şirket hakkında yapılan mesnetsiz söylemlere dikkat çektiği ve çalışanlarının şeffaflık doğrultusunda yapılan haberlere inanmaması gerektiğini ve gerekli bilgilendirmeyi kendisi tarafından almalarını istediği dikkat çekti.

Murat Ülker’in Mektubunda Neler Yazıyor?

Murat Ülker tarafından çalışanlarına yazılmış olan mektupta, Bloomberg Haber Ajansı tarafından yapılan iddialara karşılık cevap yer alması dikkat çekiyor. Ülker yazmış olduğu mektupta, bankalar ile olağan genel kurul toplantısını 6 Şubat tarihinde yaptıklarını ve bankalar ile yapılan toplantıda şirketin 2018 yılının değerlendirildiğinin altını çiziyor.

Yıldız Holding şirketinin iş faaliyetlerine engel olunacağı düşünülen bazı kredilerin yaratmış olduğu çelişkiyi ortadan kaldırmak amacı ile bu toplantının yapıldığını ifade eden Murat Ülker, bu kredilerin ortadan kaldırılması için bankaların kredileri tek bir çatı altında toplama teklifi sunduklarını dile getiriyor. 6 milyar dolar değerinde bulunan borcun içerisinde yer alan 1 milyar dolarlık çelişki yaratan kredinin vadesinin uzatılması için bankalar ile anlaşma sağladığını vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı, çalışanlarına şirketlerinin giderek büyümeye devam ettiğini ve Yıldız Holding bünyesinin 2017 yıl sonu itibari ile 12 milyar dolar değerinde ciroya sahip olduğunu hatırlatarak mektubunu tamamlıyor.