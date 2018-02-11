Avrupa’nın Lider Ülkesi Türkiye Oldu

2017 yılında Avrupa’nın güneş enerjisinin dörtte birini üreten Türkiye, Almanya’yı geçerek Avrupa’nın lider ülkesi olarak tahta geçti. Güneş enerjisi üretiminde tüm ülkeleri geçen Türkiye, üretmiş olduğu güneş enerjisi miktarı ile Avrupa’nın lider ülkesi oldu.

Avrupa’nın güneş enerjisi kuruluşu olan SolarPower Europe tarafından edinilen tahminlere göre Türkiye yüzde 213 birim artış gösterdi. 1.79 gW (gigawatt) kapasitesine sahip olan Türkiye böylelikle Avrupa’nın lider ülkelerinden biri haline geldi.

SolarPower Europe tarafından yapılan bir diğer tahmin ise kıta içerisinde yer alan enerji üretim kapasitesinin 2016 yılına göre yüzde 28 artması oldu. Yüzde 28 oranında yaşanan artış 8.81 gW birimine denk geldi.

Türkiye, Almanya’yı Geçti

Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkenin 2016 yılından 2017 yıl sonuna kadar olan zaman dilimi içerisinde güneş enerjisi üretiminde yüzde 6 düzeyinde yaşandı. 2016 yıl sonu güneş enerjisi birimi 5.69 gW iken 2017 yıl sonunda 6.03 gW artış yaşandığı görüldü. Avrupa Birliği 28 ülkenin sadece yüzde 6 oranında artış yaşamış olması, ekonomistleri şaşırttı.

Neredeyse Avrupa’nın dörtte birlik güneş enerji birimini üreten Türkiye, güneş enerjisi üretiminde 2010 yılından bu yana Avrupa’nın lider ülkesi olan Almanya’yı bu yıl itibari ile geçmesi, Türkiye için gurur verici bir haber olarak yayıldı.

Türkiye’nin geçtiğimiz üç yıldan bu yana güneş enerjisi gücünün 37 kat arttığı açıklandı. Tarihte ilk defa en çok kurulumu yapılan santalin güneş enerjisi santrali olarak gözlemlenmesi ile birlikte Türkiye için güneş enerjisi yolunda henüz daha başlangıçta olduğu hakkında yorumlar yapıldı.