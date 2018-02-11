İstanbul’un Arsa Değeri 3 Teknoloji Devini Geçti!

Türkiye Veri İşleme Merkezi, İstanbul’un güncel arsa bedelini 9.5 trilyon olarak belirledi. İstanbul’un arsa bedeli Aralık 2016 tarihinde 7 trilyon seviyesindeydi. Bu verilere göre, İstanbul’un değeri 1 senelik süre zarfında yüzde 35 oranında artış gösterdi.

İstanbul’da 1 sene içinde arsa değerinin yüzde 35 oranında artış gösterdiğine işaret eden Türkiye Veri İşleme Merkezi Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Aralık 2016 senesinde “İstanbul’un Varlık Değerleri” araştırması kapsamında açıklanan İstanbul’un toplam arsa değerinin 7 milyon lira olduğunu anımsattı. Elde edilen raporda yol, göl ve değerlenmesi ya da satışı yapılamayacak araziler haricinde kalan tüm arsa ve arazilerin değerinin hesaplandığını dile getiren Altun, 1 sene sonra yapılan araştırmalarda bu değerin 9 trilyon 458 milyar 716 milyon 569 bin 576 liraya ulaştığını aktardı.

Dolar bazında hesaplandığında İstanbul’un güncel arsa değerinin 2.5 trilyon dolar değerinde olduğunu ifade eden Altun, araştırmalara göre İstanbul’un sahip olduğu değerle toplam piyasa değeri 2.2 trilyon dolar olan 3 teknoloji lideri Apple, Google ve Microsoft’u arkasında bıraktığını vurguladı. Bu markaların ayrı ayrı piyasa değerleri incelendiğinde, Apple 793.6 milyar dolar, Google 724.1 milyar dolar, Microsoft 678.9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

En Değerli İlçe Kadıköy

Araştırma her şehirde mahallelerde tek tek yapılıyor. Bu araştırmaya göre İstanbul’un en değerli bölgesi Kadıköy. Kadıköy’de bulunan arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 lira olarak belirlendi. İstanbul’un en değerli ilçeleri olarak Kadıköy’den sonra 18 bin 457 lira arsa değeri ile Zeytinburnu geliyor. Kadıköy ve Zeytinburnu’ndan sonra Bakırköy, Beşiktaş ve Fatih geliyor. Bu ilçelerdeki ortalama metrekare fiyatları sırayla 15 bin 743 lira, 14 bin 987 lira ve 14 bin 846 lira olarak belirlendi.