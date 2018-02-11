Güney Afrika’lı Politikacılar Türk Girişimcileri Bekliyor

Güney Afrikalı politikacıların elçilikten Türk yatırımcıların ülkelerini ziyaret etmesi yönünde talepleri olduğunu dile getiren Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, bu bölgeye daha çok Türk girişimci beklediklerini ifade etti. Güney Afrika’da ticari olarak bir çok fırsat bulunduğunu belirten Büyükelçi Ülgen, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ticari ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da 11- 12 Şubat' tarihleri arasında düzenlenen "2. Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı" esnasında Güney Afrika-Türkiye ticari ilişkilerinin daha yakından inceleneceğini belirten Ülgen, Güney Afrika ile gelişecek ticari ilişkilerin bütün Afrika kıtasına yansıyacağına işaret etti.

Ticaret Hacmi Daha Da Arttırılabilir

Güney Afrika'nın bölgedeki en büyük ticari partnerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Ülgen, Güney Afrika ile ticaret hacminin 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Ülgen, iki ülkenin ticari potansiyeline göre bu ticaret hacminin iki ülke açısından da tatmin edici seviyede olmadığını vurguladı.

Ticaret hacminin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükelçi Ülgen, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, en önemlisinin ise Güney Afrikalı politikacıların Türk yatırımcıların ülkeye gelmesini istediklerini dile getirdi. Bu durumun Türk girişimciler için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Ülgen, bu bölgede özellikle perakende sektöründe girişimcilerin yapabileceği çok fazla iş olduğunu belirterek, şu an Güney Afrika’daki büyük AVM'lerde Türk işletmelerin bulunduğunu aktardı.