Baz İstasyonlarının Kurulumu Kolaylaştırılacak

2017- 2018 senesi için 100'ü aşkın sektör ihtiva eden bir eylem planı hazırladıklarına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, hedeflerinin bu sene bu eylemlerin tümünü faaliyete geçirmek olduğunu aktardı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Akdağ himayesinde Başbakanlık merkez binasında toplandı. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katılımda bulundu.

Toplantının açılışı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Başbakan Yardımcısı Akdağ, YOİKK'in 2016 senesinde Başbakan Yardımcısı başkanlığından, yatırımlar ile ilgili bakanlar kurul üyeliğine getirilmesi sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Baz istasyonlarının kurulum aşamasında bazı kolaylıklar sağlanacağını belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, vatandaşların veya diğer yatırımcıların telefona, geniş bant internete erişimini kolaylaştıracaklarını dile getirdi.

İlgili Bakanlıkla Görüşmeler Sağlandı

TOBB’un himayesinde TİM, TÜSİAD, YASED ve MÜSİAD'ın toplanarak bir sipariş listesi oluşturduğunu dile getiren Akdağ, bu sipariş listesinin ilk başta teknisyenlerle beraber müsteşarlar tarafından, daha sonra bakanlar seviyesinde değerlendirildiğini bildirdi. Akdağ, reform çalışmalarında özellikle bakanlarla birebir toplantılar düzenlediklerini belirterek, ortak konularda ilgili bakanlıklarla beraber görüşüldüğünü anlattı.

Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi'ni göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Akdağ, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi”nde iki sene içinde Türkiye'yi ilk 20’ye sokmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını bu yönde şekillendirdiklerini dile getirdi. 2017- 2018 senesi için 100'ün üzerine sektör ihtiva eden bir eylem planı hazırladıklarını bildiren Akdağ, hedeflerinin bu sene bu eylemlerin tümünü faaliyete geçirmeyi planladıklarını aktardı.