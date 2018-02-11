Terörden Arındırılan Bölgeler Kalkınacak
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Terörden Arındırılan Bölgeler Kalkınacak


Terörden Arındırılan Bölgeler Kalkınacak
Terörden Arındırılan Bölgeler Kalkınacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 11-02-2018 Saat: 23:51
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Çam, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele devam ederken aynı zamanda bölgenin kalkındırılması için de çalışmalar yapmayı beklediklerini dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, 2011 senesinde Şam'daki TİKA ofisinin kapatılmasının ardından son dönemlerdeki gelişmelere bağlı olarak bölge insanına farklı sektörlerde destek vermeye çalıştıklarını anımsattı. TİKA’nın uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınma modellerine uygun olan çalışmaları faaliyete soktuklarına dikkat çeken Çam, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadeleye devam ederken bölgenin kalkındırılması için de çalışmalar yapmayı istediğini belirtti.

Sürdürülebilir Kalkınma Sağlanacak

Şimdiye kadar 100'den fazla ülkede kazandıkları tecrübeyi bu bölgeleri kalkındırmakta kullanacaklarını ifade eden Çam, geçmiş dönemlerde Cerablus bölgesinde okul gibi bazı projeleri hayata geçirdiklerini anımsattı. Valilikle birlikte bu bölgede önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Çam, özellikle sezon başlamadan önce tarımsal kalkınmaya yönelik bölgenin tohum ihtiyaçlarının karşılanabileceğini dile getirdi. Buna ek olarak hayvancılığın geliştirilmesi, süt ve mandıra yetiştiriciliği tesisi, seracılık gibi çoğu alanda yatırımların hesaplandığına işaret eden Çam, bölgenin kendine yetmesini sağlayacak kalıcı, bölgeye dönüşü teşvik edecek model çalışmalarla ilgili projeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin makine ekipman konusunda ciddi tecrübelerinin olduğuna işaret eden Çam, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde teknolojik olarak kazanılan bu tecrübelerin kullanılması ve altyapının oluşturulması konusundaki projelere ağırlık vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin bu sayede dünyaya da bir mesaj vereceğine dikkat çeken Çam, bölgenin güvenliği ve huzurunun sağlanması için mücadele verilirken, güvenliği sağlanan bölgelerde ekonomik kalkınma, gelişim ve huzurun tesisi gibi çalışmalarla bölgenin ıslah edildiğini aktardı.

TİKA Serdar Çam Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kalkınma
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