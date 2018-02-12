12.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD borsalarında yaşanan hızlı düşüş ve faizlerdeki yukarı yönlü hareket doların yükselişe geçmesine neden olmuş ve geçtiğimiz hafta kur 3,82 TL seviyesinin üzerine çıkmıştı. Türk Lirası toplamda yüzde 2,5 seviyesinde bir değer kaybı yaşadı.

Ekonomi uzmanları geçtiğimiz Kasım ayında başlayarak doların 4 seviyesinden 3.72’ye kadar gerilemesine yol açan risk iştahının artık bittiğini ve geçtiğimiz haftadan itibaren piyasalarda riskten kaçınma sürecinin başladığını öngörüyor. Bu durum dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi demek olabilir.

Piyasalardaki bu trendin ne kadar devam edeceği bilinmezken ABD borsalarındaki satışlar ve FED tarafından belirlenecek olan faiz artışı konu ile ilgili önemli ipuçları sağlayacaktır. Bu hafta ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ülkemize yapacağı ziyarette doların yönünün belirlenmesi açısından önemli bir gündem maddesi olarak görülüyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8180’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8058 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6804 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6758 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2283 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Geçtiğimiz hafta 114 bin 263 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1 düşüş ile 112 bin 503 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 8 bin 380 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 845 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,66 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,57 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.