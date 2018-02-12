Irak’tan Türk Şirketlere Boru Hattı İnşaatı İçin Teklif
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Irak’tan Türk Şirketlere Boru Hattı İnşaatı İçin Teklif


Irak’tan Türk Şirketlere Boru Hattı İnşaatı İçin Teklif
Irak’tan Türk Şirketlere Boru Hattı İnşaatı İçin Teklif Hatice Demir - Tarih: 12-02-2018 Saat: 08:58
Anasayfa Yatırım Irak’tan Türk Şirketlere Boru Hattı İnşaatı İçin Teklif

Irak hükümeti Kerkük – Fişhabur arasında inşa etmeyi planladığını yeni bir petrol boru hattı için Türk şirketlere davet mektubu gönderdi.

Irak hükümeti Kerkük merkezli olacak ve Ceyhan limanına kadar uzanacak yeni bir petrol hattı için çalışmalara başladı. hükümet geçtiğimiz günlerde aralarında Tekfen ve Limak Holding’in de bulunduğu bazı deneyimli Türk şirketlerine mektup göndererek yeni petrol boru hattı projesinin ihalesine davet etti.

Yap – İşlet – Devret Modeli İle Yapılacak

Konu ile ilgili bilgilere göre Irak Hükümeti projenin yap – işlet – devret modelinde yapılmasını planlıyor. Bu projenin hali hazırda aktif olarak petrol geçmeye devam etmeyen Kerkük – Ceyhan boru hattı ile farklı bir güzergahı takip edeceğini belirten yetkililer günlük kapasitesinin ise 1 milyon varil olduğunu belirtti. Boru hattı Irak’ta Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul’dan Fişhabur bölgesinden Türkiye’ye ulaşacak. Önceki boru hattının geçtiği güzergahın terör örgütü DEAŞ’ın kontrolünde olması nedeni ile akışın sürekli engellenmesi sorunu yüzünden yeni bir ha inşa etmek isteyen Irak Hükümeti yetkilileri konunun bir an önce çözülerek Irak’ın petrol satışlarının normal seyrine dönmesini arzı ediyor. Normal şartlar altında mevcut Kerkük Ceyhan boru hattında 2016 yılında bşr yılda toplamda 26,1 milyon ton (10 milyon varil) petrol geçişi gerçekleşmişti. Ancak terör örgütü DEAŞ nedeni ile bu boru hattı kullanılamaz hale geldi.

Irak petrol boru hatlarının Türkiye sınırları içerisindeki kısmı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) ait.

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